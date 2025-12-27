Prema informacijama iz više izvora, Denis Kapustin, poznat kao vođa Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), poginuo je tokom borbi u Zaporoškoj oblasti. Navodno je eliminisan preciznim udarom FPV drona.

Prema informacijama koje kruže iz više izvora na terenu pa i iz same grupe, Denis Kapustin, vođa formacije poznate kao Ruski dobrovoljački korpus (RDK), poginuo je tokom borbenih dejstava u Zaporoška oblast.

Navodi se da je likvidiran preciznim udarom FPV drona, a informacije o njegovoj pogibiji potvrdili su i izvori povezani sa samim militantnim krugovima.

Kapustin je godinama bio aktivan u okviru ukrajinskih bezbjednosnih i obavještajnih struktura, a u ruskim izvorima se navodi da je sarađivao sa Glavnom obavještajnom upravom Ukrajine.

RDK je u tom kontekstu predstavljan kao formacija sastavljena od ruskih državljana i emigranata koji djeluju na strani Ukrajine u okviru šireg sukoba.

Presude i optužbe u Rusiji

U Rusiji je Kapustin u odsustvu osuđen na doživotnu robiju. Presuda je, prema sudskim navodima, obuhvatala optužbe za izdaju, organizovanje ekstremističke grupe i učešće u oružanim upadima na rusku teritoriju, uključujući događaje u Brjanskoj oblasti tokom 2023. godine.

Ruske vlasti su ga označavale kao jednog od ključnih organizatora i ideologa tih akcija. Kapustin je bio poznat po provokativnim i radikalnim javnim nastupima na društvenim mrežama i u medijskim obraćanjima.

Više puta je otvoreno pozivao na nasilje nad zarobljenim vojnicima i ismijavao stradanja civila i razaranje infrastrukture u ruskim gradovima. Takvi nastupi dodatno su učvrstili njegovu reputaciju jedne od najkontroverznijih figura među proukrajinskim ruskim militantnim grupama.

Širi kontekst

Ovaj korpus osnovan je avgusta 2022. godine. Njega sačinjavaju ultradesničarski ruski nacionalisti koji su počeli svoje borbene aktivnosti još 2014. godine. Veliki broj pripadnika prije toga je bio u sastavu puka Azov i drugih sličnih odreda.

Osnovao ga je upravo likvidirani Denis Nikitin (Дени́с Евге́ньевич, ranije Капу́стин), rođen u Moskvi 1984. godine. Poznat je po nadimku Vajt Reks (White Rex – bijeli kralj). U svoje vrijeme bio je vođa bande navijača.

Anti-klevetnička liga (Anti-Defamation League-ADL, američko-jevrejska građanska organizacija), opisuje ga kao klasičnog neonacistu, što on negira.

RDK je potčinjen Glavnoj obavještajnoj upravi Ministarstva odbrane Ukrajine. U početku se nalazio u sastavu Internacionalne legije Ukrajine.

Pogibija Kapustina dolazi u trenutku intenzivnih borbi na zaporoškom frontu, gdje obe strane koriste dronove, artiljeriju i precizna sredstva za udare na komandne i logističke tačke. Za rusku stranu, eliminacija Kapustina ima i veliku simboličku dimenziju, s obzirom na njegovu ulogu u prethodnim napadima i propagandnoj aktivnosti.

U širem kontekstu sukoba, ovaj događaj još jednom pokazuje koliko su pojedinačne ličnosti i neregularne formacije postale dio kompleksne strukture rata, u kojem se vojna dejstva, obavještajne operacije i informativni rat prepliću na gotovo svakodnevnom nivou.

