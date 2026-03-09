Digitalizacija izbornog procesa: Tri od četiri ponude ispunjavaju uslove, čeka se sjednica CIK-a

Iako je Centralna izborna komisija BiH prije više od mjesec dana javno otvorila ponude pristigle na međunarodni tender za nabavku sistema i opreme za digitalizaciju izbornog procesa, do danas nije izabran najpovoljniji ponuđač.

Izvor: CIK BiH

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH nisu odgovorili na pitanje u kojoj fazi je postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača, ali su nedavno rekli da se čeka da komisija koja razmatra ponude završi svoj posao i da će konačnu riječ o svemu donijeti CIK.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama komisija je već završila svoj posao, i kao najpovoljnijeg "izabrala" konzorcijum koji čine "Planet Soft" iz Banjaluke, "Katarina" iz Mostara, "Core" iz Sarajeva te "Miru System", kompanija iz Južne Koreje. Oni su za taj posao, odnosno nabavku skenera i biometrijskih uređaja za identifikaciju ponudili cijenu od 57,7 miliona KM sa rokom isporuke od 90 dana. To je ubjedljivo najniža ponuda, ostale tri ponude kretale su se od 74 do 104 miliona KM sa rokom isporuke koji se kreće od 170 do 180 dana.

"Komisija je pregledala ponude, od četiri, tri zadovoljavaju i sada to treba da dođe na sjednicu CIK-a da se odluči. Kada će to biti, niko ne zna, jedna priča je da postoji žalba na otvaranje ponuda i da se čeka završetak tog postupka, a druga je da CIK ne želi da nastavi s tim dok se ne izmijeni Izborni zakon BiH", ispričao je izvor "Nezavisnih novina" blizak CIK-u.

CIK ponude pristigle na tender otvorio 2. februara

Inače, CIK je ponude pristigle na tender otvorio 2. februara i prvobitne procjene bile su da će najpovoljnijeg ponuđača izabrati do kraja tog mjeseca. U slučaju da CIK u narednim danima i donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, tek tada slijede rokovi za žalbe.

"Treba mijenjati zakon i odluke po žalbama se u slučajevima koji su vezani rokovima, kao što su izbori, moraju donositi prije", rekao je Vehid Šehić, analitičar i bivši predsjednik CIK-a.

U slučaju da CIK uskoro i donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i sa njim potpiše ugovor, veliko je pitanje može li se do oktobarskih izbora završiti cijeli posao s obzirom na to da sam CIK treba da provede edukacije, zaposli inženjere, organizuje transport uređaja itd.

Da li nove tehnologije uopšte mogu biti korištene

Treba napomenuti i da još nije jasna situacija, da li nove tehnologije uopšte mogu biti korištene s obzirom na sam Izborni zakon BiH, koji kaže da se glasovi i dalje broje ručno i kojim je propisan izgled glasačkog listića, a koji je prevelik za bilo koji skener. Upravo iz tih razloga CIK je tražio izmjene Izbornog zakona BiH i još u oktobru tu inicijativu uputio u Parlamentarnu skupštinu BiH, međutim do danas o tome niko nije razmatrao.

Podsjećanja radi, osim konzorcijuma koji predvodi "Planet Soft" iz Banjaluke, ponude su dostavili i firma "Provis" iz Bijeljine. Oni su ponudili cijenu od 104.110.500 KM plus PDV i rok od 180 dana.

Dalje, kompanija "Artco Group" iz Sarajeva dostavila je ponudu od 79.791.281 KM bez PDV-a, sa rokom isporuke od 170 dana.

Kompanija "Smartmatic" iz Sarajeva dostavila je ponudu na 82,8 miliona KM bez PDV-a sa rokom isporuke od 139 dana. Ovaj ponuđač daje popust na ovu cijenu od 8,2 miliona KM tako da je ukupna cijena ponude 74,5 miliona KM.

U BiH ima 5.400 biračkih mjesta, a osim nabavke opreme, za svako od njih logistički izazov biće prevoz, instalacija i demontaža te opreme kao i upravljanje cijelim sistemom.