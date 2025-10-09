logo
CIK odlučio: Raspisuje tender težak 88 miliona KM za skenere i biometrijsku identifikaciju birača

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 51. sjednici donijela Odluku o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

CIK BiH nabavlja opremu za skeniranje glasačkih listića Izvor: CIK BiH

"S obzirom da se radi o procijenjenoj vrijednosti približno 75.200.000 KM bez PDV, odnosno približno 88 miliona KM sa PDV navedena nabavka će se izvršiti primjenom otvorenog postupka (međunarodni platni razred) uz zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem na period od četiri godine", saopšteno je iz CIK-a.

Nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima obuhvata između ostalog nabavku:

- uređaja za biometrijsku identifikaciju birača na 6.000 biračkih mjesta;
- potrošnog materijala za rad uređaja za biometrijsku identifikaciju;
- hardverskih i softverskih usluga koje se odnose na podršku za uređaje za biometrijsku identifikaciju;
- softverskih licenci za uređaje za biometrijsku identifikaciju; sistema upravljanja identitetom;
- nabavka softvera za podršku za uređaje za biometrijsku identifikaciju;
- uređaja za skeniranje glasačkih listića / skenere za glasačke listiće na 6.000 biračkih mjesta;
- potrošnog materijala za rad uređaja za skeniranje (kompjuterski materijal, potrošni materijal za skenere; ostali administrativni materijal, tj. potrošni materijal za skenere idr.);
- glasačkih kutija na kojima su instalirani uređaji za skeniranje na 6.000 biračkih mjesta;
- vanjskih baterija za skenere, 6.000 komada;
- nabavka sistema za upravljanje izborima;
- hardverskih i softverskih usluga koje se odnose na podršku za uređaje za skenere;
- nabavka softverskih licenci za skenere;
- nabavka softvera za podršku uređajima za skenere; papira te proizvodnju i printanje glasačkih listića prilagođenih skenerima, i sa odgovarajućim zaštitnim elementom;
- usluga transporta uređaja do biračkih mjesta i povrat uređaja sa biračkih mjesta u skladište ugovornog organa;
- usluga obuke trenera i izborne administracije za obuku korištenja i upravljanja uređajima za biometrijsku identifikaciju birača i uređajima za skeniranje glasačkih listića.

"Postupak ove javne nabavke će sprovesti i pripremiti tendersku dokumentaciju Komisija za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima koju je danas imenovala Centralna izborna komisija BiH i koja se sastoji od 7 članova i isto toliko zamjenskih članova kao i 4 stručnjaka izvan ugovornog organa", stoji u saopštenju.

(Mondo)

