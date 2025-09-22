logo
CIK odredio rokove za prijevremene izbore: Prijave stranaka do 29. septembra, kandidata do 14. oktobra

Autor Dušan Volaš
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su određeni rokovi za prijavu političkih stranaka za učešće na prijevremenim izborima, kao i rok za prijavu kandidata za predsjednika Republike Srpske.

CIK odredio rokove za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske Izvor: CIK BiH

Osnovni rokovi koje su odredili danas su rokovi za prijavu političkih subjekata, rok za zaključenje centralnog biračkog spiska, rok za provođenje medijske kampanje, te u konačnici rok za potvrđivanje izbora.

Rok za prijavu za ovjeru učešća političkih subjekata i nezavisnih kandidata počinje 25.9. i završava 29.9. ove godine. Rok za prijavu koalicije za učešće na izborima je od 6.10. do 7.10. ove godine. Prijava kandidata za predsjednika RS trajaće od 10.10. do 14.10.

Birači van BiH će se moći prijavljivati sve do 14. oktobra, a medijska kampanja će trajati od 8. do 22. novembra kada počinje period izborne šutnje.

CIK BiH je zatim usvojio Prijedlog plana nabavki koje uključuju nabavku kompjuterske opreme, izbornog materijala, sitnog kancelarijskog materijala i ambalažnog materijala, i u konačnici nabavke usluge transporta.

(Klix)

