CIK BiH imenovala predsjednike biračkih odbora

Iako je rok za obezbjeđivanje sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za sprovođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske istekao u petak, odluka o transferu novca biće donesena tek u ponedjeljak, potvrđeno je u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Izvor: CIK BiH

Nakon što je ministar Srđan Amidžić ranije poručio da neće potpisati tu odluku, očekuje se da isplatu potrebnih 6,4 miliona maraka odobri njegov zamjenik Muhamed Hasanović, piše Avaz.

Prema Izbornom zakonu BiH, sredstva moraju biti osigurana najkasnije 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora. Budući da je CIK BiH tu odluku donijela 28. avgusta, rok je istekao 12. septembra.

Na posljednjoj sjednici CIK-a usvojen je prijedlog odluke o preliminarnom imenovanju kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za izbore zakazane za 23. novembar. Imenovana su ukupno 4.453 kandidata, uglavnom oni koji su već učestvovali u radu biračkih odbora na prethodnim lokalnim izborima.

Za sada, CIK BiH nema informacija o mogućim opstrukcijama, uprkos javnim porukama Milorada Dodika, kojem je mandat predsjednika Republike Srpske oduzela upravo ova institucija, kao i zaključcima Narodne skupštine RS kojom se osporava održavanje prijevremenih izbora.

Pored organizacije izbora, CIK BiH se nalazi i pred velikim izazovom uvođenja novih tehnologija u izborni proces. Odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg ne priznaju vlasti u RS, obezbijeđena su sredstva, ali je komisiji dat i niz novih obaveza, dok broj zaposlenih ostaje isti ili čak manji, jer sistematizovana radna mjesta ni do sada nisu bila popunjena.

Zbog toga iz CIK-a očekuju da se u rješavanje problema uključi i Savjet ministara BiH, kojem je još u martu dostavljen prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Iako su pribavljena sva potrebna mišljenja, taj dokument nikada nije stavljen na dnevni red.

„Podsjećamo da je CIK dobila niz novih nadležnosti nakon odluka visokog predstavnika, uključujući i složen posao uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Za nove obaveze ne postoje sistematizovana radna mjesta, pa zbog preopterećenosti i manjka ljudskih resursa CIK često nije u mogućnosti blagovremeno izvršavati zakonom propisane zadatke“, naveli su iz CIK-a BiH.

(MONDO/Avaz)