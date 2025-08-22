Dodik: Povlačim se ako opozicija odbaci odluku CIK-a i Republička izborna komisija odluči o mom mandatu

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je danas u obraćanju poslanicima u Narodnoj skupštini da je spreman da se povuče sa funkcije pod određenim uslovima.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je naveo da će se povući ukoliko bude usvojeno da Republička izborna komisija (RIK) bude jedino nadležna za raspisivanje i sprovođenje izbora u Srpskoj.

"Ako usvojite to da Republička izborna komisija bude formirana i samo ona raspiše izbore za predsjednika Republike Srpske, te da jedina ona to može, odmah idemo na izbore. Povlačim se sa funkcije predsjednika Republike Srpske i neću ni biti kandidat", rekao je Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH, na osnovu presude Suda BiH, nedavno oduzela mandat.

On je dodao da je spreman da se potpuno povuče iz političkog života.

"Predlažem da se donese zakon da izbore provodi RIK i ja se neću kandidovati deset godina. Neću učestvovati ni kao predsjednik SNSD-a. Eto, neću ja izaći, kandidujte koga hoćete. Ali da CIK BiH raspisuje i provodi izbore kako oni hoće – to ne može", poručio je Dodik.

Naglasio je da bi, radi jačanja povjerenja, predsjednik Republičke izborne komisije trebalo da bude iz opozicije.

"Odlazim iz ove sale kada izglasamo da to uradi RIK. Pristajem na to. Za sedam dana možemo donijeti takav zakon i ja odlazim iz politike. Jesam li malo ponudio? Je li vam ovo malo?", upitao je Dodik.

U svom obraćanju, Dodik je poručio da on lično nije Republika Srpska, ali da jeste njen predsjednik, naglasivši da su međunarodne intervencije i odluke stranih zvaničnika urušile Dejtonski sporazum.

"Dejton je uništen i moraju se tražiti novi načini da se ide u pregovore. Prihvatiti da jedan stranac može da nameće zakone – toga nema nigdje. To je prihvatila bošnjačka strana i dio opozicije. Sud hoće da nas eliminiše kao stranu u BiH, cilj je bio da Dodik ode. A kada bi to uspjeli, dosad bi imali zakon o imovini i slično", rekao je on.

Dodao je da pravo na samoopredjeljenje, koje je upisano i u ustavne principe, ostaje osnovno političko pravo naroda u Republici Srpskoj.

"To ne znači samo ići u samostalnost. Mi možemo da kažemo da tim samoopredjeljenjem ukidamo Republiku Srpsku i idemo u unitarnu BiH. Mi imamo pravo na naš stav", zaključio je Dodik.

Dodik je ponovio da odluku CIK-a, kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, smatra političkom i nezakonitom, te da institucije Srpske treba same da odlučuju o pitanjima mandata i izbornog procesa.

(MONDO)