Saznajemo: Bivši član Liste za pravdu i red uhapšen zbog lažne dojave o bombi u NSRS

Autor Nikolina Damjanić
Aktivista i bivši kandidat za odbornika Liste za pravdu i red iz Novog Grada, Mirko Miljatović, uhapšen je danas zbog sumnje da je uputio lažnu dojavu o bombi u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Bivši član Liste za pravdu i red uhapšen zbog lažne dojave Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik  Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH nedavno oduzela mandat, tokom obraćanja u parlamentu potvrdio je da je policija privela osobu osumnjičenu za današnju prijetnju.

Prema informacijama ATV-a, kod Miljatovića je pronađen telefon sa kojeg je u 10.07 sati upućen poziv policiji u kojem je dojavljeno da je u zgradi Narodne skupštine postavljena bomba.

Kako saznaje MONDO, Miljatović je ranije sam napustio ovu političku partiju, nakon što je krajem maja 2025. mjesto povjerenika ove stranke u Novom Gradu dodijeljeno Aleksandru Jankoviću.

Policija provodi istragu, a protiv Miljatovića će biti pokrenut postupak zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja panike i nereda lažnom dojavom.

(MONDO)

Tagovi

NSRS Lista za pravdu i red

