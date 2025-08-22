Počela vanredna sjednica NSRS , Višković obrazložio ostavku na mjesto premijera (FOTO)

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su na današnjoj posebnoj sjednici ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je počela posebna sjednica na kojoj je na dnevnom redu četiri tačke, među kojima i razmatranje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, koji je 18. avgusta podnio ostavku na ovu funkciju.

Obraćajući se poslanicima, Višković je rekao da je odluku donio iz moralnih razloga i podsjetio na nemili događaj kada je prvi put u istoriji Srpske u Narodnoj skupštini dojavljeno o podmetanju eksplozivne naprave.

"Želim da se izvinim svim građanima Republike Srpske, nikad se niej desilo da se dojavljuje o postavljanju eksplozivne naprave. Kao odgovoran čovjek, nisam imao drugi izbor nego da podnesem ostavku. Predsjednik Vlade, bez obzira kako se zvao, nema pravo da u jednom mandatu mijenja više od trećine sastava Vlade. Mi smo u ovom mandatu imali dva ministra koja su podnijela ostavke iz moralnih razloga, i danas isto činim i ja", rekao je Višković.

On je naglasio da je Izvršni i Glavni odbor SNSD-a ponudili formiranje vlade nacionalnog jedinstva, što je ponuđeno i opoziciji, koja to nije prihvatila.

"Vlada Republike Srpske se danas nalazi u najtežoj poziciji poslije ratnih dešavanja. Treba nam jedinstvo da bismo sačuvali Srpsku, prije svega u čast onih koji su dali živote. Niko nema pravo da svoj lični interes stavi iznad Republike Srpske", poručio je dosadašnji premijer.

Višković je zatim izjavio da je za vrijeme njegovog mandata Srpska uredno servisirala sve svoje obaveze, a da je budžet porastao sa 3,2 na 6,5 milijardi KM.

"Uredno smo servisirali sve obaveze u prethodnom periodu, plate, penzije i sve ono što treba da radi jedan budžet", rekao je Višković.

Višković je istakao da odlazi sa funkcije uzdignute glave, ponosan što je bio najdugovječniji premijer u jednom mandatu.

"Ne ostavljam nijednu obavezu svom nasljedniku, uredno smo servisirali sve obaveze u jednom turbulentnom vremenu – od pandemije do globalnih sukoba. Zahvaljujem svim partnerima sa kojima sam šest godina i osam mjeseci sarađivao", rekao je Višković.

Na dnevnom redu vanredne sjednice su i: informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske. Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi po hitnom postupku.

