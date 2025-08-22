Kontradiverzioni pregled NSRS još traje, očekuje se početak skupštine (FOTO)

U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je kontradiverzioni pregled zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U MUP-u navode da je Upravi MUP-a za obezbjeđenje ličnosti i objekata u 10.07 časova prijavljeno da je u prostorijama Narodne skupštine postavljena bomba.

"Policijski službenici postupaju po prijavi u skladu sa Uputstvom o postupnju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", istakli su u MUP-u.

Dojava o bombi stigla je sa pozivnog broja 065 iz BiH.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo je da počne posebna sjednica, a nakon dojave poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje ove institucije napustili su objekat.

(Srna)