Počinje uklanjanje "ćacilenda": Vučić se zahvalio okupljenima

Šatori koji su bili postavljeni ispred Narodne skupština Republike Srbije večeras se uklanjaju.

Izvor: Fonet

Večeras se uklanjaju šatori koji su postavljeni ispred Skupštine Srbije, a tim povodom na platou ispred organizovana je i proslava kojoj je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na prostoru ispred Skupštine okupili su se građani koji su prisustvovali obraćanju predsjednika, ali i obilazili štandove u okviru Božićnog sela.

Uklanjanje šatora je u toku, dok se događaj odvija uz prisustvo velikog broja građana i posjetilaca u centru grada.

Vučić je u obraćanju rekao da se zahvaljuje svim mladim ljudima koji su pokrenuli najplemenitiju ideju postojanja suverene i nezavisne Srbije u kojoj pristojni ljudi žele da žive normalne živote. Tokom večeri se očekuje uklanjanje šatora sa platoa ispred Doma Narodne skupštine gdje će tokom praznika biti postavljeno božićno selo.

Predsjednik Vučić se zahvalio okupljenima na, kako je rekao, "veličanstvenom dočeku" i svim mladim ljudima koji su pokrenuli "najplemenitiju ideju i odbranili je do kraja".

"To je ideja postojanja suverene, nezavisne Srbije u kojoj normalni i pristojni ljudi ne žele nikoga da muče, ubijaju, sklanjaju sa političke pozornice, već da samo žive normalne živote", poručio je Vučić.

Vučić je obraćajući se okupljenima rekao da je prije godinu dana povjerovao da je nezadovoljstvo među studentima koji su blokirali fakultete rezultat nezadovoljstva zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu i da se trudio da im se ispune svi zahtjevi, i da su ih slušali, kako je rekao, "kao od boga da dolaze", iako je bilo nelogičnosti.

"Što smo više zahtjeva ispunjavali postajali su sve bahatiji objašnjavajući da nema potrebe da bilo šta govorimo, jer smo nenadležni i da će oni da urede stvari, za račun drugih zemalja, da sruše Srbiju, jer je u tom trenutku bila ekonomski i politički snažna, koja vodi suverenu politiku i koja smije da kaže šta misli i o sukobu u Ukrajini i o KiM", rekao je Vučić.

Izvor: Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Dodao je da je bilo teško odgovoriti na sve neistine, a da su na kraju od nasilja o kom su pričali jedini koji je izboden nožem čovek u Pionirskom parku, a da je jedini koji je metak primio čovjek odavde.

"Na kraju, od svog nasilja od kom su pričali godinu dana, jedini koji je izboden nožem je čovek odavde, jedini koji je primio metak je čovek odavde Milan Bogdanović. Oni su lagali da je dečak u Valjevu ubijen, a ne postoji. Ta laž je služila za jednu noć", naveo je Vučić.

Naveo je i da se naslušao licemjere koji su ga pitali zašto se ne ukloni tzv. ćacilend i da su navodili milion besmislenih komentara počev od toga da smeta saobraćaju.

"Smeta vam u saobraćaju? A nije vam smetalo 25 dana, kada ste držali Nemanjinu i kneza Miloša zatvorene, dvije žile kucavice? Dve najprometnije ulice u Beogradu, tada se niste sjetili da vam to smeta i nikada vam nije smetalo. Smetala vam je skupina ljudi. Nikada vi ovdje u ovaj park niste ni došli. Ja sam tu već 10 godina, znam koliko ljudi dnevno prođe i ne prođe ni stotinu ljudi. Lagali ste sve vrijeme. Sve vrijeme vam je smetala ta iskra slobode koja se rodila u Pionirskom parku. Ta iskra odbrane države. Ta iskra odbrane Srbije", rekao je Vučić.

Vučić je povodom akcije prikupljanja potpisa studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih izbora rekao da su se vratili na politički teren, ali da na izborima laganja nema.

"Ja sam srećan zbog toga. Vratili su se na pravi politički teren. To što će da obmanjuju javnost, da lažu javnost o brojevima, nikakav problem. Na izborima laganja nema. Jer na izborima postoji i druga strana koja to broji, a ne samo jedna strana", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je prihvatio, kako je rekao, "glavni zahtjev blokadera".

"Sljedeće godine idemo na izbore, samo neće biti srećni zbog rezultata. Idemo da ih pobijedimo uz vašu snagu i ljubav, uvijek su oni jači od njihove mržnje", istakao je Vučić.

Vučić je i prethodnih nedjelja pozivao na uklanjanje šatora.

Očekuje se da će šatori biti uklonjeni tokom večeri, a kako je najavljeno, tokom praznika biće postavljeno božićno selo, nakon čega se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan.

(RTS/Mondo)