Donald Tramp: Iran bombardovao svoju školu u kojoj je stradalo 165 djevojčica

Donald Tramp optužio je Iran za napad na školu u kojem je poginulo 165 djevojčica i poručio da SAD "pobjeđuju u ratu". Naveo je i da nema naznaka da Rusija pomaže Iranu u sukobu.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se povodom transporta tijela šest američkih vojnika koji si poginuli u borbama na Bliskom istoku. Na početku je optužio Iran za bombardovanje škole u kojoj je stradalo 165 djevojčica.

"Prema onome što sam vidio, to je uradio Iran... smatramo da je to bio Iran. Veoma su neprecizni kada je u pitanju naoružanje.", izjavio je Tramp.

U nastavku obraćanja govorio je o trenutnoj situaciaciji u sukobu na Bliskom istoku.

"Pobjeđujemo u ovom ratu sa ogromnom razlikom. Potpuno smo razorili cijelu njihovu imperiju zla. Nastaviće se to, siguran sam, još neko kratko vrijeme.", bila je njegova izjava.

Na pitanje novinara da li imate bilo kakve naznake da Rusija na neki način podržava Iran u ovome, odgovorio je: "Uopšte nemam takvih naznaka. Ako ih i podržavaju, ne rade to baš najbolje, jer Iranu ne ide naročito dobro."