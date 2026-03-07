Izraelci tvrde da su uništili 16 iranskih aviona u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uništile 16 aviona na međunarodnom aerodromu "Mehrabad" u Teheranu koje je koristila jedinica "Kuds" Iranske revolucionarne garde.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vojska navodi da je jedinica "Kuds" koristila aerodrom "Mehrabad" kao centralno čvorište režima za naoružavanje i finansiranje isturenih terorističkih snaga na Bliskom istoku, uključujući libanski Hezbolah.

"Avioni natovareni oružjem i novcem polijetali su sa aerodroma više puta i slijetali širom regije da bi ih koristile isturene snage iranskog terorističkog režima", naglašava se u saopštenju.

Vojska je dodala da je uništila i drugu aerodromsku infrastrukturu, kao i nekoliko iranskih borbenih aviona koji su predstavljali prijetnju avionima izraelskog vazduhoplovstva i koji su djelovali u iranskom vazdušnom prostoru, prenose izraelski mediji.