logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izraelci tvrde da su uništili 16 iranskih aviona u Teheranu

Izraelci tvrde da su uništili 16 iranskih aviona u Teheranu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uništile 16 aviona na međunarodnom aerodromu "Mehrabad" u Teheranu koje je koristila jedinica "Kuds" Iranske revolucionarne garde.

aerodrom Mehrabad, Teheran Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vojska navodi da je jedinica "Kuds" koristila aerodrom "Mehrabad" kao centralno čvorište režima za naoružavanje i finansiranje isturenih terorističkih snaga na Bliskom istoku, uključujući libanski Hezbolah.

"Avioni natovareni oružjem i novcem polijetali su sa aerodroma više puta i slijetali širom regije da bi ih koristile isturene snage iranskog terorističkog režima", naglašava se u saopštenju.

Vojska je dodala da je uništila i drugu aerodromsku infrastrukturu, kao i nekoliko iranskih borbenih aviona koji su predstavljali prijetnju avionima izraelskog vazduhoplovstva i koji su djelovali u iranskom vazdušnom prostoru, prenose izraelski mediji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael teheran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ