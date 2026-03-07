U Evropu stigao jedan od najmoćnijih bombardera: Sposoban je da prenese 24 rakete i razvija nevjerovatnu brzinu

Američki strateški bombarder B-1 Lancer, sposoban da nosi do 24 krstareće rakete, sletio je u Veliku Britaniju nakon što je britanski premijer Kir Starmer odobrio da SAD koriste britanske baze za "defanzivne" napade na iranske raketne položaje.

Odluka dolazi usred sve žešćeg sukoba između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je ušao u osmi dan.

Bombarder dug 44,5 metara sleteo je u petak uveče u vazduhoplovnu bazu RAF Fejrfod u Glosterširu.

Starmer prvo odbio, pa dao dozvolu

Premijer Velike Britanije Kir Starmer u početku je odbio da odobri američkoj vojsci korišćenje britanskih baza u zajedničkoj operaciji sa Izraelom protiv Irana, što je izazvalo nesuglasice sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Tramp je ranije ove nedjelje rekao novinarima u Ovalnoj kancelariji da "nije srećan sa Velikom Britanijom", jer su američki avioni zbog te odluke morali da lete "mnogo duže" kako bi izveli napade tokom proteklog vikenda.

Nakon toga London je ipak dao dozvolu da SAD koriste bazu RAF Fejrfod u Glosterširu, kao i bazu Dijego Garsija u Indijskom okeanu.

Starmer je u parlamentu poručio da britanska vlada „ne vjeruje u promenu režima iz vazduha“.

Jedan od najmoćnijih bombardera na svijetu

B-1 Lancer, poznat pod nadimkom "Bone", jedan je od najznačajnijih bombardera u američkom vazduhoplovstvu.

Letjelica teška oko 86 tona može da razvije brzinu veću od oko 1.448 km/h, što ga čini najbržim bombarderom u sastavu američkog ratnog vazduhoplovstva.

A U.S. Air Force B-1B “Lancer” Long-Range Heavy Bomber seen arriving at RAF Fairford in Gloucestershire, England earlier today, as preparations are now fully underway for the deployment of additional bombers to bases in Diego Garcia and the United Kingdom.pic.twitter.com/gqgwd6ly52 — OSINTdefender (@sentdefender)March 6, 2026

Opremljen je naprednim radarima i GPS sistemima za precizno gađanje ciljeva, ali i elektronskim ometačima, radar-upozorenjima i sistemima za mamce koji ga štite od protivničke protivvazdušne odbrane.

Vojni analitičar i bivši britanski oficir Džastin Kramp ocenio je da je B-1 Lancer "jedan od najznačajnijih bombardera na svijetu“ i da može brzo da prenese veliku količinu bombi na velike udaljenosti.

On je za BBC rekao da je polazak iz baze RAF Fejrfod mnogo efikasniji za američku vojsku, jer bi let iz SAD do Irana i nazad trajao znatno duže.

