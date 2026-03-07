logo
Uništen ključni američki odbrambeni sistem: Iran demolirao opremu vrijednu 300 miliona dolara

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Iran je uništio ključni radarski sistem vrijedan oko 300 miliona dolara u američkoj vazduhoplovnoj bazi u Jordanu, čime je dodatno ugrozio kapacitete protivraketne odbrane SAD u regionu Persijskog zaliva.

Iran uništio američki radar vrijedan 300 miliona dolara Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Iran je uništio ključni radarski sistem vrijedan 300 miliona dolara, koji je presudan za vođenje američkih baterija protivraketne odbrane u Zalivu, rekao je američki zvaničnik, rizikujući dalje opterećenje odbrambenih kapaciteta regiona, javlja Blumberg .

Uništenje radara i prateće opreme u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu, koje se dogodilo u ranim danima rata, kasnije je potvrdio zvaničnik, a prethodno je o tome izvijestio i CNN na osnovu komercijalnih satelitskih snimaka.

Podaci koje je prikupila istraživačka organizacija Fondacija za odbranu demokratija (FDD) pokazuju dva zabilježena iranska napada u Jordanu: jedan 28. februara i jedan 3. marta. Oba napada su navodno presretnuta. Međutim, satelitski snimci su pokazali da su uništeni radar AN/TPY-2 kompanije RTX Corp. i oprema koju koristi američki sistem protivraketne odbrane THAAD.

Strateški udar za odbranu

"Da je bio uspješan, iranski napad na radar THAAD bio bi jedan od najznačajnijih iranskih napada do sada", rekao je Rajan Brobst, zamenik direktora Centra za vojnu i političku moć pri FDD-u i dodao:

"Međutim, američka vojska i njeni partneri imaju druge radare koji mogu da nastave da pružaju vazdušnu i raketnu odbranu, ublažavajući gubitak jednog sistema", dodao je.

Američke jedinice THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) su dizajnirane da uništavaju balističke rakete na ivici atmosfere i mogu da se suprotstave ozbiljnijim pretnjama nego sistem kratkog dometa Patriot. Pošto jeradar AN/TPY-2 sada van upotrebe, zadaci presretanja raketa pašće na sisteme Patriot, kojima već nedostaje raketa PAC-3.

Skupa oprema

Amerikanci imaju osam THAAD sistema širom svijeta, uključujući one u Južnoj Koreji i na Guamu. Svaka baterija košta oko milijardu dolara, od čega radar košta oko 300 miliona dolara, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

"Ovo su oskudni strateški resursi i njihov gubitak je ogroman udarac. Vojska trenutno ima osam baterija, što je i dalje manje od devet planiranih u strukturi snaga još 2012. godine. To znači da jednostavno nema rezervnih radara TPY-2", rekao je Tom Karako, stručnjak za raketnu odbranu u CSIS-u. 

Bataljon THAAD sastoji se od 90 vojnika, šest lansera montiranih na kamionima sa ukupno 48 presretača - osam po lanseru - i jednog radara TPY-2 i taktičke jedinice za upravljanje vatrom i komunikaciju. Svaka raketa presretač, koju proizvodi kompanija Loked Martin Korp., košta oko 13 miliona dolara.

"Ako želite da uspostavite integrisanu protivvazdušnu i raketnu odbranu, ovo je samo jedan od elemenata koje stavljate na prvu liniju fronta", rekao je Vilijam Alberk, viši saradnik u tink-tenku Pacifičkog foruma.

Sistemi za odbranu od pritiska

Ranije u ratu, iranski napad je takođe oštetio katarski radar AN/FPS-132, stacionarni sistem za razliku od mobilnog THAAD-a, prema istraživanju Centra za studije neširenja oružja "Džejms Martin". Ovaj sistem se koristi za rano upozoravanje i otkrivanje pretnji na velikim udaljenostima, ali nema preciznost potrebnu za vođenje oružja na metu.

Sistemi protivvazdušne i raketne odbrane u regionu Zaliva su pod velikim pritiskom, a ponekad i preopterećeni, iranskim napadima dronova i balističkih raketa kao odmazdom, prenosi Index. To je izazvalo strah da bi zalihe naprednih presretača, poput onih za sisteme THAAD i PAC-3, uskoro mogle pasti na opasno nizak nivo.

Prošlog petka, predstavnici odbrambenih kompanija, uključujući Lokid i RTX, sastali su se u Beloj kući dok Pentagon nastoji da ubrza proizvodnju oružja.

Tagovi

Iran SAD Bliski istok

