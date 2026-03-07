logo
Ključni moreuz za svetski transport nafte ipak nije skroz zatvoren: Vojska Irana otkrila čije brodove će tu zapaliti

Ključni moreuz za svetski transport nafte ipak nije skroz zatvoren: Vojska Irana otkrila čije brodove će tu zapaliti

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Portparol iranske vojske saopštio da Ormuski moreuz nije zatvoren.

Iran je zatvorio Ormuski moreuz za izraelske i američke brodove Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Portparol iranske vojske je za iransku državnu televiziju večeras izjavio da Ormuski moreuz nije kompletno zatvoren iako je iranska vojska saopštila da ga je zatvorila u utorak 3. marta. Međutim, portparol iranske vojske je objasnio da je moreuz zapravo zatvoren samo za izraelske i američke brodove, prenosi britanski list "Gardijan".

Tada su čak javno zaprijetili da će zapaliti svaki brod koji pokuša tuda da prođe. Sada su naveli drugačije, da su na meti samo izraelski i američki brodovi.

Zašto je važan Ormuski moreuz?

Otprilike 20 odsto nafte na svjetskom nivou prolazi kroz ovaj moreuz. Evropske države uvoze naftu od Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a nafta iz ovih zemalja prolazi upravo kroz ovaj moreuz.

Pored transporta nafte, kroz ovaj moreuz prolaze mnogi brodovi koji prenose brojne proizvode za Evropu. Riječ je o sirovim materijalima, električnim uređajima...

Tagovi

Ormuski moreuz Iran SAD Izrael Bliski istok

