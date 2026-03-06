Britanska vlada pred kolapsom? Procurili detalji sa tajnog sastanka o ratu na Bliskom istoku, ministri se posvađali

Britanski ministar pravde Dejvid Lami pozvao je na istragu nakon što su u javnost isplivale informacije sa povjerljivog sastanka Savjeta za nacionalnu bezbjednost o američko-izraelskim napadima na Iran i korišćenju britanskih vojnih baza.

Izvor: Shutterstock/Drop of Light/Vladimir Mulder/Cheshir.002/zef art/Getmilitaryphotos

Lami je ocijenio da je objavljivanje detalja sa tog sastanka "apsolutna sramota" i upozorio da takva curenja informacija mogu ugroziti bezbjednost države i života britanskih građana.

Spor u vladi oko korišćenja britanskih baza

Prema medijskim izvještajima, na sastanku Savjeta za nacionalnu bezbjednost prošlog petka došlo je do podjela u britanskoj vladi oko toga da li Sjedinjenim Američkim Državama treba dozvoliti korišćenje britanskih baza za napade na Iran.

Premijer Kir Starmer navodno je predložio da se Amerikancima omogući korišćenje baza za odbrambene udare protiv iranskih ciljeva, ali su se tome usprotivili ministri Ed Miliband, Rejčel Rivs, Ivet Kuper i Šabana Mahmud, navodi list Spectator, čiji su izvještaj kasnije prenijeli i drugi mediji.

Dozvola za korišćenje baza protiv iranskih raketnih položaja ipak je data u nedjelju, nakon što je Teheran pokrenuo talas odmazdnih napada širom Bliskog istoka.

Lami: Curenje informacija je "apsolutna sramota"

Govoreći za BBC, Lami je rekao da je neprihvatljivo da informacije sa sastanka Savjeta za nacionalnu bezbjednost dospiju u javnost.

"Apsolutna je sramota da bi bilo kakve informacije mogle da procure sa sastanka Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Važno je da ministri mogu slobodno da iznose procjene uz podršku načelnika Generalštaba, obavještajnih službi i drugih institucija, a da pritom ne ugrožavaju bezbjednost naših ljudi“, rekao je on.

Dodao je da neće ulaziti u detalje razgovora vođenih na tom sastanku.

Vlada tvrdi da je kabinet jedinstven

Britanski ministar pravde naglasio je da je vlada potpuno jedinstvena u stavu da Velika Britanija neće učestvovati u ofanzivnim operacijama.

"Kabinet je potpuno jedinstven i podržava smirenu i razboritu politiku. Nećemo učestvovati u ofanzivnim akcijama, ali ćemo braniti naše saveznike i ljude u regionu“, rekao je Lami.

On je dodao da svi ministri stoje iza premijera.

Poziv na zvaničnu istragu

Lami je i u intervjuu za Sky News ponovio da je curenje informacija neprihvatljivo i zatražio pokretanje istrage.

"Ne prepoznajem ove izvještaje i smatram da je sramota da bilo ko iznosi informacije sa sastanka Savjeta za nacionalnu bezbjednost, jer to može dovesti u opasnost britanske živote. Nadam se da će sve to biti temeljno istraženo", rekao je on.

Curenje informacija sa takvih sastanaka smatra se ozbiljnim kršenjem zakona. Podsjeća se da je 2019. godine tadašnja premijerka Tereza Mej smijenila ministra odbrane Gejvina Vilijamsona upravo zbog sličnog incidenta.

Starmer izbjegao direktan odgovor

Na konferenciji za novinare u četvrtak premijer Kir Starmer nije želio direktno da komentariše navode o podjelama u vladi.

On je objasnio da je američki zahtjev za korišćenje britanskih baza stigao tek u subotu popodne, zbog čega na sastanku u petak nije bilo konkretne odluke.

"Kada je zahtjev stigao u subotu popodne, razmotrili smo sve detalje sa američkom stranom tokom narednog dana i konačnu odluku donijeli u nedjelju, što sam tada i saopštio", rekao je Starmer.

(The Guardian/Mondo)