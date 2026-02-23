logo
Novi skandal u Veliki Britaniji zbog fajlova o Epstinu: Uhapšen Lord Mendelson

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Uhapšen Lord Piter Mendelson u Londonu.

Uhapšen Lord Mendelson zbog Epstina Izvor: Profimedia/Marcin Nowak / Zuma Press

Lord Piter Mendelson uhapšen je danas u Londonu u Velikoj Britaniji, piše "Dejli Mejl". Bivši istaknuti laburista je bio pod istragom prije dvije nedjelje nakon objave fajlova Džefrija Epstina, optuženog sek**alnog prestupnika koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku.

Danas je ušao u službeno vozilo detektiva ispred njegove kuže u Regent parku u Londonu. Ušli su u kuću, a posle 30-ak minuta, su svi zajedno ušli u policijsko vozilo.

Mandelson se našao nedavno pod istragom policije zbog sumnje da je slao osjetljive informacije Epstinu dok je bio ministar u vladi Gordona Brauna tokom finansijske krize Velike Britanije. Policija je dosad izvršila pretrese u njegovim kućama u Londonu i Viltširu.  

(Mondo.rs)  

Džefri Epstin hapšenje Velika Britanija

