Endru bi mogao biti uklonjen iz reda za britanski prijesto

Britanska vlada razmatra zakon kojim bi Endru Mauntbaten-Vindzor bio uklonjen iz linije nasljeđivanja prijestola nakon što je uhapšen zbog veza sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, piše "Dejli mejl".

List podsjeća da je Mauntbaten-Vindzor, bivši princ, koji je juče proveo svoj 66. rođendan u policijskom pritvoru, izgubio sve titule, ali ostaje osmi u redu za britanski prijesto.

Vlada je pod sve većim pritiskom da ukloni Endrua koristeći istorijski parlamentarni akt - ako on sam odbije da to učini.

Vjeruje se da se neće preduzeti nikakve mjere dok se ne završi policijska istraga o optužbi da je Endru predao povjerljive informacije Epstinu.

Bilo kakve promjene u liniji nasljeđivanja zahtijevaće konsultacije i dogovor sa ostalim zemljama Komonvelta.

Prema posljednjim anketama, oko četiri od pet Britanaca smatra da Endru treba da bude uklonjen iz linije nasljeđivanja.

Takođe bilo je poziva da Endru dobrovoljno odustane od svog mjesta u liniji nasljeđivanja.