Ponovo pokrenuta istraga o zločinima na Epstinovom ranču: Isplivali novi dokazi, traga se za zakopanim tijelima?!

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Generalni tužilac Novog Meksika Raul Torrez naredio je ponovno otvaranje krivične istrage o navodnim zločinima počinjenim na ranč Džefrija Epstin, nakon što je Ministarstvo pravde SAD objavilo nove dokaze.

Nova istraga na o zočinima na Epstinovom ranču Izvor: US Department of Justice/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia /YouTube/screenshot/Barbarian

Generalni tužilac Novog Meksika u četvrtak je naredio ponovno otvaranje krivične istrage o navodnim zločinima počinjenim na ranču koji je bio u vlasništvu pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, na osnovu novih informacija koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Američko ministarstvo pravde objavilo je 30. januara milione dokumenata povezanih sa Epstinom koji bacaju novo svjetlo na kriminalne aktivnosti tog finansijera u Novom Meksiku tokom tri decenije.

Ranč Zoro
Izvor: US Department of Justice/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Generalni tužilac Novog Meksika, Raul Torez, naredio je ponovno otvaranje istrage o Epstinovom ranču južno od glavnog grada države, Santa Fea, nakon što ju je njegov prethodnik, demokrata Hektor Balderas, zatvorio 2019. godine kako bi izbjegao preklapanje sa federalnim istragama.

Pritisak da se otkriju Epstinovi zločini postao je politička glavobolja za predsjednika Donalda Trampa, republikanca.

"Otkrića objavljena u prethodno zapečaćenim dosijeima FBI-ja zahtijevaju dalju provjeru", rekla je portparolka Ministarstva pravde Novog Meksika Loren Rodrigez u saopštenju.

Ponovno otvaranje istrage uslijedilo je dva dana nakon što je zakonodavno tijelo Novog Meksika, kojim dominiraju demokrate, pokrenulo "prvu sveobuhvatnu istragu o navodnim Epstinovim zločinima na ranču Zoro, 48 kilometara južno od Santa Fea".

Oni su osnovali parlamentarni odbor koji će uzimati iskaze, dok je ova istraga, najavljena u četvrtak, posebna krivična istraga koju vodi državni tužilac.

Ranč Zoro
Izvor: US Department of Justice/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ranč Zoro je 2023. godine prodat teksaškom biznismenu i političaru Donu Hafinsu. Portparol Hafinsa je u saopštenju rekao da se organi reda nikada nisu obratili vlasnicima sa zahtijevom za pristup ranču, ali da će "pružati punu i potpunu saradnju" ukoliko do toga dođe. U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Hafins je rekao da planira da ranč pretvori u hrišćansko svetilište.

Ministarstvo pravde Novog Meksika objavilo je u srijedu da istražuje tvrdnju, koja proizilazi iz saopštenja Ministarstva pravde SAD, da je Epstin naredio sahranu tijela dvije mlade strane žene u brdima izvan ranča Zoro.

(Mondo.rs)

