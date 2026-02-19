Oglasio se kralj Čarls nakon hapšenja bivšeg princa Endrua: Jasno iznio svoj stav, evo šta je poručio

Kralj Čarls se oglasio povodom hapšenja bivšeg princa Endrua, izražavajući zabrinutost i podršku istražnim organima.

Britanski kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja njegovog brata bivšeg princa Endrua.

Njegovo saopštenje u cijelosti:

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o bivšem princu Endruu Mauntbaten Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije.

Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan postupak kojim se ovo pitanje istražuje na odgovarajući način i od strane nadležnih organa. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i bezuslovnu podršku i saradnju.

Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da ide svojim tokom. Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem. U međuvremenu, moja porodica i ja ćemo nastaviti da obavljamo svoju dužnost i služimo vama svima. Čarls R", naveo je kralj Čarls.

Kralj Čarls danas bi trebalo da se pojavi na otvaranju Londonske nedjelje mode.

Podsjetimo, bivši princ Endru ispituje se u pritvoru zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. Policija je jutros upala u njegovu kuću u Sandringemu i objavila hapšenje sat vremena kasnije.

Policija doline Temze sada pretražuje i druge kraljevske rezidencije u Vindzoru i Norfolku.

Oglasio se i britanski premijer Kir Starmer

Britanski premijer Kir Starmer oglasio se jutros povodom slučaja koji je u fokusu javnosti, rekavši da Endru Mauntbaten Vindzor treba da sarađuje sa nadležnim organima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa skandalom Džefrija Epstina. Njegova izjava uslijedila je neposredno prije hapšenja bivšeg princa.

"Endru Mauntbaten Vindzor trebalo bi da razgovara sa vlastima u Velikoj Britaniji i SAD o skandalu sa Džefrijem Epstinom", rekao je jutros britanski premijer Kir Starmer.

Premijer je naglasio da je obaveza svakog pojedinca koji raspolaže relevantne informacije da ih podijeli sa nadležnim institucijama.

"Svako ko ima bilo kakve informacije treba da svjedoči. Dakle, bilo da je u pitanju Endru ili bilo ko drugi, svako ko posjeduje relevantne informacije treba da se obrati odgovarajućem tijelu, u ovom konkretnom slučaju govorimo o Epstinu, ali postoji mnogo drugih slučajeva. Svako ko ima informacije vezane za bilo koji aspekt nasilja nad ženama i djevojčicama, po mom mišljenju, ima obavezu da to prijavi, ko god da je", rekao je Starmer.

Takođe je podsjetio na osnovni princip britanskog pravnog sistema, naglašavajući da jednakost pred zakonom mora da važi bez izuzetka.

"Jedan od osnovnih principa u našem sistemu jeste da su svi jednaki pred zakonom i da niko nije iznad zakona, i zaista je važno da se to primjenjuje svuda. To je taj princip. To je dugogodišnji princip, veoma važan za našu zemlju, naše društvo, i on se primjenjuje, i mora se primjenjivati u ovom slučaju, na isti način kao što bi se primjenjivao u bilo kom drugom slučaju", rekao je Starmer.

Podsjetimo, bivši princ Endru uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom obavljanje javne funkcije.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uhapšen. Endru je dosljedno i snažno negirao sve optužbe.

Deni Šo je za BBC komentarisao hapšenje i naveo koliko će bivši princ Endru najvjerovatnije ostati u pritvoru.

"Apsolutno najduže vrijeme koje bivši princ može biti pritvoren 96 sati, ali bi to zahtijevalo višestruka produženja od strane viših policijskih službenika i Prekršajnog suda. U većini slučajeva osumnjičeni se drže 12 ili 24 sata, a zatim se ili optužuju ili puštaju do dalje istrage", kaže Šo.

Endru će biti smješten u "ćeliju u pritvorskoj jedinici" sa samo "krevetom i toaletom", gdje će čekati do policijskog ispitivanja. Šo kaže da "neće biti posebnog tretmana za njega".

Šta znači hapšenje bivšeg princa Endrua?

Hapšenje znači da policija može da pretraži Endruove domove i stvari, piše BBC.

Dal Babu, bivši načelnik policije Metropolitana, kaže da je pritisak "neprestano rastao posljednjih nekoliko nedjelja".

On navodi da će hapšenjem Endrua policija moći da "pristupi računarskoj opremi, datotekama, fotografijama, svim drugim dokazima".

Takođe kaže da policajci "mogu da izvrše pretrese bilo kojih prostorija koje on posjeduje ili koristi, ili bilo kojih drugih prostorija koje kontroliše, tako da je moguće da će biti pretresa i u drugim oblastima".

