Otkriveni novi detalji hapšenja bivšeg princa Endrua

Hapšenje bivšeg princa Endrua izazvalo je veliku pažnju. Policija istražuje zloupotrebu službenog položaja i pretražuje njegove prostorije.

Izvor: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

Bivši princ Endru uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom obavljanje javne funkcije.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uhapšen. Endru je dosljedno i snažno negirao sve optužbe.

Deni Šo je za BBC komentarisao hapšenje i naveo koliko će bivši princ Endru najvjerovatnije ostati u pritvoru.

"Apsolutno najduže vrijeme koje bivši princ može biti pritvoren 96 sati, ali bi to zahtijevalo višestruka produženja od strane viših policijskih službenika i Prekršajnog suda. U većini slučajeva osumnjičeni se drže 12 ili 24 sata, a zatim se ili optužuju ili puštaju do dalje istrage", kaže Šo.

Endru će biti smješten u "ćeliju u pritvorskoj jedinici" sa samo "krevetom i toaletom", gdje će čekati do policijskog ispitivanja. Šo kaže da "neće biti posebnog tretmana za njega".

Šta znači hapšenje bivšeg princa Endrua?

Hapšenje znači da policija može da pretraži Endruove domove i stvari, piše BBC. Dal Babu, bivši načelnik policije Metropolitana, kaže da je pritisak "neprestano rastao posljednjih nekoliko nedjelja". On navodi da će hapšenjem Endrua policija moći da "pristupi računarskoj opremi, datotekama, fotografijama, svim drugim dokazima".

Takođe kaže da policajci "mogu da izvrše pretrese bilo kojih prostorija koje on posjeduje ili koristi, ili bilo kojih drugih prostorija koje kontroliše, tako da je moguće da će biti pretresa i u drugim oblastima".

Oglasila se policija

"U okviru istrage, danas (19. februar) smo uhapsili muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i vršimo pretrese na adresama u Berkshireu i Norfolku. Muškarac se trenutno nalazi u policijskom pritvoru.

Nećemo otkrivati ime uhapšenog, u skladu sa nacionalnim smjernicama. Takođe, imajte na umu da je ovaj slučaj aktivan, pa treba biti oprezan prilikom bilo kakvih objava kako se ne bi prekršio zakon i dospjelo u prekršaj zbog ometanja sudskog postupka

Nakon temeljne procjene, sada smo pokrenuli istragu o ovoj optužbi za zloupotrebu službenog položaja. Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost naše istrage dok sarađujemo sa partnerima na istragama ovog navodnog krivičnog dijela. Razumijemo značajan interes javnosti za ovaj slučaj i pružićemo ažurirane informacije u odgovarajuće vrijeme", navodi se u saopštenju policije.

Prve fotografije hapšenja

Objavljene fotografije prikazuju neobilježena policijska vozila i policajce u civilu kako u jutarnjim satima stižu na imanje Sandringem u Norfolku, gdje se nalazi rezidencija Vud Farm, u kojoj je Endru boravio.

Na fotografijama se vide policijski službenici kako razgovaraju ispred objekta, dok su pojedina vozila parkirana u blizini kuće.

Prva fotografija hapšenja bivšeg princa Endrua

Izvor: BAV MEDIA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Akcija je izvedena nešto poslije osam sati ujutru. Inače, bivši princ Endru danas je proslavljao 66. rođendan.