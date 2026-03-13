Stigla torta i emotivna poruka: Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći otpuštena na kućno liječenje

Ella Jovanović (17), koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći kod Zemaljskog muzeja BiH, otpuštena je iz Opšte bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" na kućno liječenje, potvrdio je direktor ove ustanove, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.

Izvor: Instagram/192.rs

Djevojka je zadobila povrede opasne po život 12. februara 2026. godine, kada je tramvaj iskočio iz šina, usljed čega joj je amputirana noga. Nakon niza operativnih zahvata i terapija, ljekari su procijenili da je pacijentica spremna za narednu fazu oporavka.

"Pacijentica se otpušta na kućno liječenje. Nastavlja se program rehabilitacije i punog oporavka uz konzilijarne dalje procedure usaglašene sa najboljim centrima u inostranstvu", kazao je dr. Gavrankapetanović za "Avaz".

Emotivno pismo i torta

Stručnost i posvećenost medicinskog tima podstakla je porodicu Jovanović da uputi dirljivo pismo zahvalnosti osoblju bolnice, koje su nazvali "herojima u mantilima".

"Riječi su nemoćne da izraze zahvalnost naše porodice za sve što ste učinili da se naša Ella osjeća u bolnici kao princeza iz bajke. Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom i osmijehom na licu", stoji u pismu porodice Jovanović.

Kao poseban znak pažnje, djevojci je uručena prigodna torta.