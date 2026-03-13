Stigla torta i emotivna poruka: Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći otpuštena na kućno liječenje

Ella Jovanović (17), koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći kod Zemaljskog muzeja BiH, otpuštena je iz Opšte bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" na kućno liječenje, potvrdio je direktor ove ustanove, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.
Djevojka je zadobila povrede opasne po život 12. februara 2026. godine, kada je tramvaj iskočio iz šina, usljed čega joj je amputirana noga. Nakon niza operativnih zahvata i terapija, ljekari su procijenili da je pacijentica spremna za narednu fazu oporavka.
"Pacijentica se otpušta na kućno liječenje. Nastavlja se program rehabilitacije i punog oporavka uz konzilijarne dalje procedure usaglašene sa najboljim centrima u inostranstvu", kazao je dr. Gavrankapetanović za "Avaz".
Emotivno pismo i torta
Stručnost i posvećenost medicinskog tima podstakla je porodicu Jovanović da uputi dirljivo pismo zahvalnosti osoblju bolnice, koje su nazvali "herojima u mantilima".
"Riječi su nemoćne da izraze zahvalnost naše porodice za sve što ste učinili da se naša Ella osjeća u bolnici kao princeza iz bajke. Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom i osmijehom na licu", stoji u pismu porodice Jovanović.
Kao poseban znak pažnje, djevojci je uručena prigodna torta.