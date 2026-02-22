Maloljetnica koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći u stabilnom stanju

Stanje maloljetne djevojčice teško povrijeđene u tramvajskoj nesreći u Sarajevu je stabilno.

Stanje maloljetne pacijentice koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći koja se desila prošle sedmice je stabilno, potvrdio je Avaz direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

"Pacijentica je stabilnog opšteg stanja, i dalje je pod stalnim nadzorom multidisciplinarnog medicinskog tima u Jedinici poluintenzivne njege", rekao je Gavrankapetanović za Avaz.

Podsjećamo, nesreća se desila 12. februara kada je tramvaj, dok se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, na uključenju u ulicu Zmaja od Bosne, iskočio iz šina, udario od stub, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Na licu mjesta je preminuo student Erdoan Morankić, a maloljetnica je teško povrijeđena, amputirana joj je noga. Prvih dana je bila životno ugrožena, a srećom njeno stanje je iz dana u dan bolje. Tri osobe, među kojima i vozač tramvaja, zadobili su lakše tjelesne povrede.