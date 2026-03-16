Misterija pregovora Amerike i Irana o kraju rata: Hamneijev ministar ignoriše Trampovog izaslanika?

Sjedinjene Države i Iran direktno komuniciraju o prekidu rata na Bliskom istoku.

Sjedinjene Države i Iran su započeli direktno da komuniciraju o prekidu rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara kada je započeta izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes", saznaje "Aksios". Riječ je o pozivima i SMS porukama koje razmjenuju specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova.

Prema pisanju "Aksiosa", ovo je prvi direktan kontakt visokih zvaničnika zaraćenih strana od početka rata. Navodno je Aragči prvi pisao Vitkofu kako bi razmijenili mišljenja o načinima za završetak rata.

Međutim, "Drop Site News" ima saznanja da iranska strana ignoriše Vitkofove poruke. Američki zvaničnici tvrde da su oni inicijatori kontakta i da je iranska strana ta koja njih ignoriše tako da ostaje nejasno ko trenutno zaista odbija kontakt i prvi korak ka mirovnim pregovorima.

Tramp jeste danas govorio da postoji želja za pregovorima. Međutim, naveo je da ne zna ko je novi lider Irana zbog teških povreda novog vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamneija, pa u tom kontekstu ne zna sa kim tačno pregovara i o čemu.