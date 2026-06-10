Drama u Kraljevu zbog pčela: Košnice ispale iz kamiona i napravile pometnju u saobraćaju

Saobraćaj u Kraljevu je pod posebnim režimom zbog rojeva pčela koji su se pojavili blizu Osnovne škole.
Dio Kraljeva od jutros je pod posebnim režimom saobraćaja nakon što su se rojevi pčela razletjeli u okolini Osnovne škole „Dimitrije Tucović“. Pčelari pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu, ali ističu da će vraćanje pčela u košnice biti moguće tek kada padne mrak.
Kolaps u Dositejevoj ulici u Kraljevu od rane zore. Prava drama odvijala se od pola osam u Dositejevoj ulici u Kraljevu, nadomak Osnovne škole „Dimitrije Tucović“, kada su se nakon pada košnica s jednog teretnog kamiona rojevi pčela razletjeli po cijeloj okolini.
Zbog velikog broja dezorijentisanih pčela koje lete ulicom, saobraćaj na ovoj lokaciji i dalje reguliše policija.
Na terenu je jutros intervenisala i Hitna pomoć. Ljekari su reagovali uglavnom zbog straha i panike građana, budući da su pčele ulijetale u kosu ljudima koji su se zatekli na obližnjem autobuskom stajalištu, a zabilježen je i manji broj uboda.
Pčelari su odmah izašli na teren, ali ističu da se situacija ne može brzo riješiti. Čekaju da padne mrak kako bi se pčele prirodno smirile i sakupile na nekoj od krošnji, što će omogućiti njihovo bezbjedno hvatanje i vraćanje u košnice. Građanima se savjetuje oprez prilikom prolaska ovim dijelom grada.
(RTS/MONDO)