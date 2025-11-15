Šta je pčelinji hljeb i kako se jede? Smatra se najboljim proizvodom koji vrijedni insekti spremaju sebi za zimu

Da li ste ikada čuli za pčelinji hljeb? To je jedan od najvrijednijih proizvoda koje ovi vrijedni insekti proizvode za sebe, a koristan je i za ljude ako ga jedu na pravi način.

Pčelinji hljeb ili perga je najkvalitetnjii proizvod koji ovaj vrijedan insekt pravi za sebe i ostavlja ga za zimu.

Perga je zapravo fermentisani polen zapečaćen u saću, sadrži nevjerovatan broj vitamina i minerala, a najbolji je sveznik jakom imunitetu kad dođu hladni dani.

Da li ste ikada čuli za pčelinji hljeb? Ne, to nisu peciva napravljena od brašna koja prave pčele. U stvari, to je jedan od najvrijednijih pčelinjih proizvoda koje ovi insekti proizvode za sebe, ali može biti i nevjerovatno koristan i za ljude. Zapravo, pčelinji hljeb ili perga jeste najkvalitetnija materija koja se može dobiti iz košnice jer predstavlja “obrok koji pčela pravi za sebe”.

Šta je pčelinji hljeb?

Pčelinji hljeb je u suštini fermentisani polen koji pčele sakupljaju sa cvjetova i stavljaju u ćelije saća, zajedno sa medom. Čuva se u hermetički zatvorenoj posudi. Stručnjaci kažu da "pčele žvaću polen, obilno ga vlažeći pljuvačkom. Ta pljuvačka uzrokuje fermentaciju polenske paste, obogaćujući je enzimima, ugljenim hidratima i vitaminima koji se ne nalaze u originalnom polenu.“

Dakle, pčelinji hljeb je polen koji je prošao fermentaciju mliječne kiseline, konzerviran mješavinom meda i enzima i zatvoren u saće. Pčelari ga nazivaju "medni hljeb“ zbog njegovog posebnog značaja i za pčele i za ljude. Štaviše, njegov ukus zaista podsjeća na ražani hljeb pomiješan sa medom. Pčele ga skladište za svoje zimske zalihe hrane, pa otuda i naziv "pčelinji hljeb“.

Polen koji je prošao ovu obradu može se dugo čuvati nepromijenjen u košnici, dok polen gubi većinu svojih enzima i vitamina nakon samo sedam dana skladištenja. Štaviše, pčelinji hljeb lako vare živi organizmi.

Najbolje vrijeme za sakupljanje pčelinjeg hleba

Najbolje je sakupljati pčelinji hljeb u proljeće, jer pčele u to vrijeme skladište velike količine meda i ne koriste ga sav. Međutim, berba bi trebalo da se završi sredinom ljeta, jer je pčelinji hleb, kao izvor proteina, neophodan samim pčelama da se pripreme za zimu. Svež pčelinji hljeb je najbolje kupovati u ljeto i tokom jeseni.

Korisna svojstva pčelinjeg hljeba

Biljni polen sadrži masti, proteine, ugljene hidrate i esencijalne mikronutrijente kao što su kalcijum, fosfor, magnezijum, cink, mangan, hrom, jod, a posebno kalijum, kao i gvožđe, bakar i kobalt.

Polen takođe sadrži vitamine B grupe, vitamine E, C, D, P, PP i K, kao i karotenoide - provitamin A, koji je 20 puta zastupljeniji u polenu nego u šargarepi.

Takođe sadrži supstance sa antibakterijskim svojstvima.

Polen sadrži mnoga fenolna jedinjenja koja imaju važna svojstva za organizam - antisklerotska, antiinflamatorna, antioksidativno, diuretički, holeretično i antitumorski.

Koje su koristi od pčelinjeg hljeba?

Pčelinji hljeb sesmatra jednim od najkorisnijih pčelinjih proizvoda. Preparati napravljeni od njega koriste se kao pomoćna sredstva u obnavljanju normalnih tjelesnih funkcija mnogih sistema, funkcije mozga i nervnog sistema, poboljšava mikrofloru crijeva i reguliše njihovu funkciju, stimuliše imunosistem, jača organiza, povećava mentalne i fizičke performanse i podstiče njihov oporavak tokom umora, čak djeluje kao afrodizijak...

Svako ko želi da reguliše vitalne unutrašnje procese u tiijelu, bori se protiv umora i poboljša kvalitet života trebalo bi da u svoju ishranu uključi pčelinji hljeb. Posebno je važan za razvoj jakog imunog sistema kod djece.

Kako se koristi i ko treba da vodi računa

Najčešće se uzima kao zdrava grickalica.

Za brz oporavak od umora, uzimajte 1/3 do 1 kašičicu pčelinjeg hljeba 3 puta dnevno.

Kao pojačivač imuniteta, uzima se 1/2 do 1/2 kašičice 2-3 puta dnevno.

Proizvod može da izazove i alergije, pa bi osobe sa alergijama trebalo da ga koristie oprezno.

