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Ubistvo u Sarajevu: Mladić (28) izboden nožem, policija uhapsila osumnjičenog

Ubistvo u Sarajevu: Mladić (28) izboden nožem, policija uhapsila osumnjičenog

Autor Dušan Volaš
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U sarajevskom naselju Mošćanica u nedelju uveče nožem je ubijen 28-godišnji H. B. Policija je samo deset minuta nakon dojave uhapsila osumnjičenog M. K. (47).

Ubistvo u Sarajevu: 28-godišnjak izboden nožem Izvor: Robson90/Shutterstock/MONDO/Stefan Stojanović

U nedelju uveče na području Starog Grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnjak. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).

Prema informacijama policije, deset minuta ranije, u 22:50, Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo primio je dojavu da je u ulici Ablagijin sokak, na području Mesne zajednice Mošćanica, jedna osoba povređena nožem.

Policijski službenici su izlaskom na teren potvrdili navode iz prijave, a smrt povređenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, javlja Avaz.

O ubistvu je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku.

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Sarajevo ubistvo

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