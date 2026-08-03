"Ne želim da ubijam ljude": Trampa zamolili da ne napada Iran za vikend, nova runda pregovora u toku

Američki predsjednik Donald Tramp otkazao je masovne vojne udare na Iran planirane za vikend, objavivši da na apel bliskoistočnih saveznika već danas popodne počinje nova runda pregovora sa Teheranom.

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Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će novi razgovori sa Iranom početi danas popodne. Odluka dolazi nakon što je otkazao, kako je rekao, "masovne" napade na zemlju.

"Znali su koliko će napad biti veliki jer su vidjeli da se priprema. Razgovaramo sa njima kroz pregovore", rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Van, prenosi BBC.

Tramp: Saveznici su tražili odlaganje

Tramp je na Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da obustavi napad jer su "okviri" sporazuma dogovoreni. Kasnije je novinarima potvrdio da su ga saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara zamolili da ne izvodi napade tokom vikenda.

"Sve je bilo spremno. Tražili su odlaganje jer misle da je sporazum moguć. Postoji sporazum o Ormuzu, a biće i sporazum o nuklearnom programu", rekao je Tramp.

Odbio je da postavi rok za dogovor sa Teheranom, dodajući:

"Vidjećemo kako će to ići. Spremni smo da idemo kad god želimo... Ne želim da ubijam ljude", poručio je Tramp.

Iran još nije zvanično odgovorio na Trampove najave. Međutim, iranska poluzvanična novinska agencija Mehr izvijestila je da Teheran nije tražio odlaganje vojne akcije od SAD i nazvala Trampove izjave "ničim drugim do još jednom laži".

Istovremeno, iranski mediji prenose izjavu ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, prema kojoj su pregovori sa Omanom o sporazumu za Ormuski moreuz "blizu završetka".

Pad cijena nafte i neizvjesnosti oko pregovora

Nakon Trampove objave, cijene nafte na svjetskim tržištima pale su tokom trgovanja u Aziji u ponedjeljak ujutru. Cijena sirove nafte marke Brent pala je za 4,5 odsto na 83,98 dolara, a nafta na američkom tržištu pala je za 4,6 odsto na 80,74 dolara.

Cijene energenata variraju od početka sukoba 28. februara zbog poremećaja u brodarstvu kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa. Američki predsjednik još nije otkrio gdje će se održati današnji razgovori niti ko će u njima učestvovati.

Obraćajući se novinarima, Tramp je planirane napade opisao kao "najveći napad od Drugog svjetskog rata" i tvrdio da su mogli da ugroze izglede za pregovarački kraj višemjesečnog rata. Nije odgovorio na pitanje da li planira napad na iransku energetsku infrastrukturu, što stručnjaci za međunarodno pravo kažu da bi moglo biti ratni zločin.

Tramp razmatra nove napade

Američki predsjednik je ranije uputio oštra upozorenja Teheranu, nakon čega je uslijedilo insistiranje na diplomatiji. U subotu je izjavio da su SAD "spremne i naoružane za akciju protiv Islamske Republike Iran, sa nivoom vojne moći i sile kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata".

Međutim, pojasnio je da je obustavio napad "za buduće dobro svijeta, ali i za opstanak uspešnog i prosperitetnog Irana". Slična situacija dogodila se 7. aprila, kada je američki predsjednik upozorio da će "čitava civilizacija nestati večeras" ako Iran odbije mirovne pregovore. Ova prijetnja je rezultirala direktnim pregovorima u Pakistanu, koje je predvodio potpredsjednik DŽ. D. Vens, ali oni nisu doveli do sporazuma.

Sa iranske strane, vršilac dužnosti ministra odbrane Madžid Ibn al-Reza je ranije izjavio da Teheran smatra svaku pretnju od svog protivnika "stvarnom i verodostojnom", čak i ako je ona dio psihološkog ratovanja.

"Nećemo biti zatečeni nespremni niti ćemo ostati pasivni", izjavio je.

U Sjedinjenim Državama, Trampova administracija uglavnom ignoriše podatke koji pokazuju da su rat i njegove ekonomske posljedice nepopularni među Amerikancima, uključujući mnoge republikance. Ankete koje ukazuju na opšte nezadovoljstvo vođenjem rata zabrinjavaju neke konzervativne stratege uoči novembarskih kongresnih izbora.