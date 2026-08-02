Kad se Dunav povuče, istorija ispliva: Od nacističkih brodova do kostiju mamuta

Rekordno nizak vodostaj Dunava ovog ljeta otkrio je potopljene nacističke brodove, neeksplodirane bombe, drevne brodove i čak ostatke vunastog mamuta, podsjećajući da najveća evropska rijeka skriva hiljade godina istorije.

Izvor: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Rekordno nizak vodostaj Dunava ovog ljeta otkrio je prizore koji se rijetko viđaju. Iz rijeke su ponovo izronili nacistički ratni brodovi, neeksplodirana ubojna sredstva i drugi istorijski ostaci, podsjećajući da jedna od najdužih evropskih rijeka krije hiljade godina istorije.

Kada se Dunav povuče, ne otkriva samo sprudove i ispucalo riječno korito. Svaki ekstremno nizak vodostaj na površinu iznese dijelove prošlosti koji su decenijama, pa i vijekovima, bili skriveni ispod vode.

Ovog ljeta pažnju javnosti privukle su fotografije iz Srbije, kod Prahova, gdje su se zbog suše ponovo pojavile olupine njemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o plovilima Crnomorske flote nacističke Njemačke, koje su njihove posade potopile 1944. godine tokom povlačenja pred Crvenom armijom, kako ne bi pale u ruke sovjetskih snaga i kako bi blokirale plovni put Dunava.

Na Dunavu kod Prahova.

Stari nacististički brodovi se vide zbog niskog vodostaja.

Đorđe Kojadinovićpic.twitter.com/b44rZe2H4J — Patogeni puding (@PatogeniP)August 1, 2026

Oko 200 potopljenih brodova kod Prahova

Procjenjuje se da se na tom dijelu Dunava nalazi oko 200 potopljenih brodova i drugih plovila. Pojedini i danas sadrže neeksplodiranu municiju, zbog čega predstavljaju opasnost za plovidbu.

Zbog toga Evropska unija finansira višegodišnji projekat uklanjanja najopasnijih olupina kako bi se omogućila bezbjednija plovidba ovom međunarodnom riječnom rutom.

Dunav krije mnogo više od ratnih brodova

Niski vodostaj nije otkrio samo tragove Drugog svjetskog rata. Posljednjih godina iz korita Dunava izronile su avio-bombe, sidra, ostaci starih trgovačkih brodova i čamaca, ali i mnogo stariji arheološki nalazi.

Jedno od najvećih ovogodišnjih iznenađenja dogodilo se u Bugarskoj, gdje su na isušenom dijelu riječnog korita pronađeni ostaci vunastog mamuta iz ledenog doba. Paleontolozi smatraju da bi ovo otkriće moglo pružiti nove informacije o životinjskim vrstama koje su nekada naseljavale ovaj dio Evrope.

Ancient Mammoth Remains Emerge as Danube Hits Record Lowpic.twitter.com/TK5f9chmTS — New York Post (@nypost)July 31, 2026

U Budimpešti je zbog pada vodostaja otkrivena i bomba iz Drugog svjetskog rata u blizini Margaretinog mosta. Zbog uklanjanja eksplozivne naprave vlasti su privremeno zatvorile dio mosta i obustavile plovidbu.

Prirodni arhiv Evrope

Arheolozi Dunav često nazivaju prirodnim arhivom Evrope. Tokom hiljada godina u njemu su završavali brodovi, oružje, alati, predmeti iz svakodnevnog života, ali i ostaci životinja koje su nekada živjele na ovim prostorima.

Na području rimskog Viminacijuma kod Kostolca pronađeno je više drevnih brodova, od kojih neki potiču čak iz prvog vijeka prije nove ere. Otkrića potvrđuju da je Dunav vijekovima bio jedna od najvažnijih trgovačkih i vojnih saobraćajnica kontinenta.

Istorija izranja, ali suša upozorava

Iako ovakvi prizori bude veliko interesovanje javnosti, stručnjaci upozoravaju da rekordno nizak vodostaj nije razlog za slavlje. Dugotrajna suša otežava riječnu plovidbu, ugrožava turizam, poljoprivredu i proizvodnju električne energije u više evropskih zemalja.

Zbog ekstremno niskog nivoa Dunava ovog ljeta pojedini teretni brodovi morali su da smanje teret ili potpuno obustave plovidbu, dok su pojedine elektrane bile primorane da prilagode rad zbog manjka vode.

Dok Dunav pred očima javnosti otkriva zaboravljene brodove, oružje i tragove davno nestalih civilizacija, istovremeno podsjeća i na sve izraženije posljedice klimatskih promjena. Ono što danas izranja iz riječnog korita nije samo istorijska zanimljivost, već i upozorenje da se mijenja jedna od najvažnijih evropskih rijeka.

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