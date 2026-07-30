Rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava privredu i energetiku: Plovidba otežana, kritično stanje potrajaće do septembra

Nizak vodostaj Dunava izaziva ozbiljne posljedice: otežana plovidba, smanjen uvoz i problemi u industriji. Saznajte više o trenutnoj situaciji.

Izvor: Youtube/RTV Info

Nasukane teretne barže, turistički brodovi zaglavljeni u pečanim sprudovima, smanjen uvoz svih vrsta robe i sirovina, otežan rad hidroelektrana i termoelektrana zbog manjka vode, ali i moguć otežan rad drugih industrijskih postrojenja, poput Željezare Smederevo i fabrike Eliksir Prahovo, trenutne su posljedice istorijski najnižeg vodostaja na Dunavu.

Ukoliko se ovakva situacija nastavi, a sudeći prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda - hoće, moglo bi doći do potpune obustave plovidbe jednom od najdužih rijeka u Evropi.

Nasukao se bugarski teretni brod

Zbog niskog vodostaja, na Dunavu kod Apatina nasukao se i bugarski teretni brod koji je prevozio čvrst teret, ali kako se saznaje, to nije izazvalo zastoj u prolasku drugih brodova.

"Na 1368. kilometru u utorak se kod Apatina nasukao bugarski transporter "Roda", ali Dunav je ovde širok, tako da drugi brodovi nesmetano prolaze. Lučka kapetanija ne izdaje upozorenja jer kad ima i metar dubine, neki brod može ploviti. Zabrana plovidbe se izdaje samo ako je vodostaj visok, zbog ugrožavanja obale. Svaki lađar mora znati kolika je dubina rijeke i prema tome voditi računa o gazu, tako da je ovdje u pitanju ljudska greška", nezvanično saznaje Kurir u Lučkoj kapetaniji Apatin, gdje nam je rečeno da je plovidba kritična i kod Mohova, gdje je dubina vode 1,80 m, ali je problem što je dno kamenito.

Ministarstvo saobraćaja: Plovidba nije obustavljena

U Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture ističu da plovidba nije obustavljena i odvija se uz primjenu propisanih mjera bezbjednosti i ograničenja na pojedinim deonicama.

"Najkritičnije dionice su u gornjem dijelu Dunava kroz Srbiju, između državne granice s Mađarskom i Novog Sada, kao i na pojedinim plićacima nizvodno od Beograda. Posebna pažnja posvećuje se sektorima Futog, Preliv, Arankina ada, Staklara i drugim lokacijama koje su poznate kao kritične pri niskim vodostajima. Na tim dionicama nadležne službe kontinuirano prate stanje i po potrebi uvode ograničenja u gazu ili organizaciji plovidbe", kažu u tom ministarstvu.

Zbog niskog vodostaja Dunava HE "Đerdap 1" proizvodi tek oko trećine uobičajene količine struje, dok je uvoz naftnih derivata vodenim putem sveden na svega 20 do 25 odsto planiranih količina. Nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu, ali kako je istakla ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, snabdijevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano.

Tržište naftnih derivata nije ugroženo

Oko 80 odsto naftnih derivata na srpsko tržište stiže iz Rafinerije u Pančevu, pa se na pumpama ne odražava to što je smanjen uvoz zbog niskog nivoa Dunava.

"Srbija toliko ne zavisi od uvoza derivata i nema potrebe da se diže panika. Mi uvozimo naftovodom "Janaf" sirovu naftu, koja se prerađuje u Rafineriji u Pančevu, i sve dok ona stiže od Omišlja do Pančeva neće biti nikakvih problem", kaže Milan Rakić, direktor Udruženja benzinskih pumpi.

Vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu

Na predlog Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, pokrajinska vlada je izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova na obezbjeđivanju funkcionalnosti Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, a zbog istorijski niskog vodostaja Dunava i izuzetno nepovoljne hidrološke situacije proglasila je vanrednu situaciju na teritorijama grada Sombora i opština Kula i Vrbas.

Na vanrednoj sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, kojoj je predsedavala predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković, koja je ujedno i na čelu štaba, istaknuto je da je juče zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara. To predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, prije svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike.

"S tim u vezi, Pokrajinski štab za vanredne situacije predložio je pokrajinskoj vladi proglašenje vanredne situacije radi preduzimanja mjera za sprečavanje i otklanjanje posledica kritične hidrološke situacije, koje su posebno izražene na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa, i prijete da se prošire", saopštila je pokrajinska vlada.

Dodaju da će obezbijeđena sredstva biti usmjerena JVP "Vode Vojvodine", koje je i u prethodnom periodu preduzelo sve raspoložive mjere radi ublažavanja uticaja izuzetno niskog vodostaja.

Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, ističe da bi posledice otežane plovidbe Dunavom mogla da osjeti industrija.

"Ukoliko NIS nastavi da radi i dobije produžetak licence, neće biti problema u snabdijevanju tržišta naftnim derivatima. Problem može da ima Željezara u Smederevu, koja Dunavom dovozi ugalj i rudu s Crnog mora, možda čak i iz Argentine. Oni su sigurno već u problemu zato što su im potrebne ozbiljne količine sirovina", ističe Atanacković.

Predostrožnost: Rumunija ugasila nuklearni reaktor

Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava rumunska državna kompanija Nuklearelektrika u utorak je, iz predostrožnosti, isključila reaktor u nuklearnoj elektrani Černavoda, saopštilo je Ministarstvo energetike Rumunije.

"Reaktor je privremeno isključen kako bi se sprečilo potencijalno oštećenje sistema za hlađenje, koji koristi vodu iz Dunava", saopštilo je ministarstvo.

Kompanija Nuklearelektrika je saopštila da je isključila reaktor u nuklearnoj elektrani Černavoda sprovodeći kontrolisane procedure predviđene za periode izuzetno niskog vodostaja, uz napomenu da ta mjera ima za cilj da osigura nuklearnu bezbjednost i pouzdanost postrojenja. Ukoliko nivo vode još više opadne, kompanija bi mogla privremeno da obustavi rad i drugog reaktora.

I Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije ističe da nizak vodostaj Dunava ugrožava sve djelatnosti koje koriste tu reku za dopremanje robe.

"Tu mislim na Željezaru Smederevo i hemijsku industriju "Eliksir Prahovo", koje uvoze sirovine vodenim putem. Problem može da ima i građevinska industrija zbog pijeska koji se vadi i dovozi. Što se tiče poljoprivrednika, oni se za sada nisu žalili", kaže Stanić.

Luka Prahovo radi smanjenim kapacitetom

Kako Kurir Biznis nezvanično saznaje u Železari Smederevo, koja posluje pod imenom HBIS Group Serbia Iron & Steel, za sada nemaju problem sa sirovinama.

"Ali ako se nizak vodostaj Dunava nastavi i plovidba bude otežana, vjerovatno će biti problema s dobijanjem potrebnih sirovina za proizvodnju", saznajemo u toj kompaniji.

Drama na kruzeru

Bugarska granična policija evakuisala je 238 putnika kruzera "Viking Ulur", koji plovi pod švajcarskom zastavom, a koji se u utorak nasukao na Dunavu kod rumunskog mesta Salča. Bugarska policija objavila je dramatične snimke spasavanja putnika koji su s prslucima čekali da budu ukrcani u čamce. Nakon spasavanja s nasukanog plovila oni su prevezeni na aerodrom u Rumuniji. Pored turista na kruzeru su bila i 52 člana posade.

Da je vodostaj Dunava izuzetno nizak i kod Prahova, za Kurir Biznis potvrđuje i Damir Vladić, direktor Luke Prahovo, koji ističe da ukoliko se ovakva situacija nastavi, može doći i do potpune obustave plovidbe.

"Vodostaj Dunava kod Prahova ovih dana je izuzetno nizak i trenutno iznosi minus 103 cm. Nizak vodostaj direktno utiče na riječni transport, jer otežava i usporava protok robe Dunavom, uz ograničenja gaza plovila. Zbog toga se plovila najčešće tovare sa smanjenim kapacitetom, približno do 60 odsto ukupne nosivosti, što utiče na dinamiku dopreme sirovina i otpreme robe. U ovakvim uslovima nije redak slučaj da se u Luci Prahovo organizuje i rasterećenje plovila kako bi ona mogla bezbedno da nastave plovidbu. Dodatni problem predstavljaju i povremena nasukavanja plovila, koja mogu privremeno da blokiraju plovni put i dodatno uspore plovidbu. Zbog niskog vodostaja i sporijeg dotoka robe Luka Prahovo trenutno radi smanjenim kapacitetom. Eliksir Prahovo pažljivo prati situaciju na Dunavu i u skladu sa uslovima prilagođava dinamiku logističkih aktivnosti, kako bi se obezbedio kontinuitet poslovanja u meri u kojoj to trenutne okolnosti dozvoljavaju", kaže Vladić za Kurir.

Nizak vodostaj će potrajati

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, preporučio je da javna preduzeća "Vode Vojvodine" i "Srbijavode", kao i druge nadležne institucije nastave s preduzimanjem mjera radi obezbjeđivanja funkcionisanja hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i stabilnog vodosnabdevanja korisnika tog sistema.

Situacija u regionu

- Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje su uvedene vanredne mjere zbog suše i niskog vodostaja Dunava

- Najniži vodostaj u Hrvatskoj izmjeren je na mjernoj stanici Batina (-116 cm od referentne tačke), što je apsolutni rekord otkako postoje mjerenja na ovom delu Dunava

- Vodostaj Dunava u Rumuniji pao je na najniži nivo od 1996. godine, a najniži nivoi rijeke zabilježeni su na potezu kod mjesta Salča kao i nizvodno u blizini nuklearne elektrane Černavoda

Da je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu, ne samo u Evropi već i u Srbiji, za Kurir Biznis potvrđuje i hidrolog Dejan Vladiković iz RHMZ.

"Prema prognozama, ovako nizak vodostaj Dunava verovatno će potrajati i u narednih mjesec dana, do septembra. Dunav će još malo da opadne i onda će se na niskom nivou zadržati u avgustu. Da bi došlo do podizanja nivoa rijeke, trebalo bi da dođe do veće količine vode u čitavom slivu, a kiša koja padne na gornjem i srednjem Dunavu stiže do nas", istakao je Vladiković i dodao da je Dunav na najnižem nivou u posljednjih 50 godina, a da su trenutno najkritičnije tačke na delu između Bezdana i Novog Sada.

(Kurir/MONDO)