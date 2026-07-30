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Afera "Konoba Pršut": Uhapšen bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum

Afera "Konoba Pršut": Uhapšen bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum

Autor Mihajlo Sfera
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Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhapšen je sinoć po nalogu Uskoka zbog istrage u aferi "Konoba Pršut".

željko kerum uhapšen zbog afere konoba pršut Izvor: YouTube/Screenshot

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć po nalogu Uskoka, potvrđeno je za "Index".

Hapšenje je povezano sa istragom u takozvanoj aferi "Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekat u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. "Slobodna Dalmacija" javlja da je Kerum u trenutku hapšenja boravio u Veloj Luci, gde se održavala manifestacija posvećena Oliveru Dragojeviću.

U predmetu je, prema nezvaničnim informacijama, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Za sada nije poznato za koja se konkretna krivična djela terete, niti da li će tokom dana biti novih hapšenja ili zvaničnih informacija o toku istrage.

(Index/MONDO)

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Tagovi

Split željko kerum hapšenje afera

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