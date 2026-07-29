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Neobična saobraćajna nezgoda: Osa u automobilu uzrokovala udes od 10.000 evra

Neobična saobraćajna nezgoda: Osa u automobilu uzrokovala udes od 10.000 evra

Autor Dušan Volaš
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Zbog ose koja uletjela u automobil tokom vožnje, vozač u njemačkom gradu Šprembergu izgubio je kontrolu nad vozilom i skrenuo sa puta, pri čemu je pričinjena materijalna šteta od oko 10.000 evra, saopštila je lokalna policija.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema izvještaju njemačkih medija, incident se dogodio u utorak u Bagenzer ulici. Insekt je tokom vožnje u toj mjeri odvratio pažnju vozaču da je on sletio sa kolovoza, najprije udario u ogradu, a potom se zakucao u stub ulične rasvjete.

Srećom, nezgoda je prošla bez težih posljedica po zdravlje i vozač tom prilikom nije povrijeđen.

Međutim, udarac je bio toliko silovit da se stub ulične rasvjete srušio, dok je na automobilu nastala velika šteta, zbog čega je morao biti odvučen šlep-službom. Policija je ukupnu materijalnu štetu procijenila na oko 10.000 evra.

Zbog uklanjanja uništenog vozila i čišćenja terena, saobraćaj u Bagenzer ulici bio je nakratko djelimično obustavljen.

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Tagovi

Njemačka saobraćajka udes osa

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