Saobraćajna nezgoda u Mostaru: Povrijeđeno osam osoba, ima i maloljetnih

Osam lica, od kojih je troje maloljetno, lakše je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi kod skretanja za aerodrom u Mostaru.

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U ovoj saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila sinoć u 19.30 časova, učestvovali su automobil "mercedes" kojim je upravljao vozač čiji su inicijali J.C. i "opel" koji je vozio M.G, prenose federalni mediji.

Oba vozača lakše su povrijeđena.

Lakše povrijeđeni u "mercedesu" su lice čiji su inicijali B.C. i tri maloljetna lica koja imaju 16, četiri i dvije godine, te B.V. i J.J. iz "opela".