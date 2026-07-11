Dva er traktora gase veliki požar kod Mostara, vatra zahvatila gustu šumu

Dva er traktora cijelo prijepodne gase veliki požar na lokaciji Potprim kod Mostara, gdje je vatra zahvatila gustu šumu, izjavio je Srni zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa.

Izvor: Srna

On navodi da je fizički nemoguće pristupiti lokaciji požara.

"Juče smo pokušavali bagerima praviti put da priđemo požaru, ali to je nemoguće. Sada djeluju er traktori", rekao je Đipa.

On ističe da je požar na Velikom Ruištu i dalje aktivan, ali da ga drže pod kontrolom i da vatrogasci dežuraju.

U protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježene su brojne vatrogasne intervencije na gašenju požara otvorenog prostora.