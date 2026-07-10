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Jezivi prizori: Požar u Španiji odnio najmanje 12 života, ljudi ginuli u kolima dok su bježali

Jezivi prizori: Požar u Španiji odnio najmanje 12 života, ljudi ginuli u kolima dok su bježali

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Najmanje 12 osoba poginulo je u razornom šumskom požaru koji je zahvatio Andaluziju na jugu Španije.

Požar u Španiji odnio najmanje 12 života Izvor: X/@azucenau/Printscreen

Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao "najrazorniji požar do sada" koji je pogodio Andaluziju. Vlada je dodala da je oko 1.000 ljudi evakuisano iz predostrožnosti.

"Broj žrtava u razornom šumskom požaru koji je izbio u opštini Los Galjardos u Almeriji porastao je na 12, nakon što je rano jutros potvrđena smrt još šest osoba", saopštila je regionalna vlada Andaluzije, prenosi El Pais.

Neke od žrtava pronađene su mrtve u vozilima zahvaćenim plamenom u jednom zaseoku u susednoj opštini Bedar, kako je saopštila Andaluzijska služba za hitne slučajeve. Izvori iz vladine delegacije rekli su da je broj žrtava požara koji je izbio u četvrtak samo privremen.

Nekoliko svjedoka je popodne obavijestilo službe za hitne slučajeve da je dalekovod pao u blizini autoputa N-340, što je izazvalo požar, koji se brzo proširio kroz obližnje šumovito područje.

Trenutno, navodi El Pais, oko 150 ljudi i četiri vatrogasna vozila rade na požaru, zajedno sa Medicinskom jedinicom za šumske požare, Komandnim timom za šumske požare i jedinicom Mreže za vanredne situacije regionalne vlade Andaluzije.

Andaluzijski ministar za predsjedništvo, zdravstvo i vanredne situacije Antonio Sanz izjavio je da je ovo “najrazorniji požar do sada” u regionu i opisao je situaciju kao “neviđenu tragediju”.

Predsjednik regionalne vlade Andaluzije Huan Manuel Moreno rekao je u objavi na društvenim mrežama da je "slomljenog srca i razoren zbog strašnih vijesti".

Premijer Španije Pedro Sančez rekao je da je “duboko potresen” zbog posljedica požara i izrazio saučešće porodicama šestoro poginulih.

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Španija požar

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