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Nakon četiri dana borbe: Kiša ugasila požar na miniranom području kod Drvara

Nakon četiri dana borbe: Kiša ugasila požar na miniranom području kod Drvara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Požar u selu Kamenica kod Drvara ugašen je zahvaljujući kiši, izjavila je jutros načelnik opštine Dušica Runić.

požar u drvaru Izvor: Srna

"Vatrogasci i radnici šumarstva koji su bili na terenu, povukli su se sa požarišta", dodala je Runićeva.

Ona je navela da je kiša počela da pada juče poslije podne i da je ugasila višednevni požar, tako da se ni dim više ne vidi.

Runićeva je napomenula da je vatra izbila prije četiri dana i da je zahvatila više od kvadratnog kilometra šume i niskog rastinja, te da je gašenje otežavalo to što se radi o miniranom području.

(Srna)

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