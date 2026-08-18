Bliski susret sa morskim predatorom: U Jadranskom moru snimljena velika ajkula koja juri 70 na sat

Ribolovci kod hrvatskog ostrva Žirje ostali su zatečeni kada se u neposrednoj blizini njihovog čamca pojavila velika ajkula.

Izvor: ТikTok/MaguroProShop

Članovi ribolovnog tima Maguro objavili su snimak susreta sa velikom ajkulom tokom ribolova u blizini ostrva Žirje. Tvrde da je riječ o maku, primjerku dužem od tri metra.

Neobičan susret dogodio se ribolovcima tokom izlaska na more kod ostrva Žirje u šibenskom arhipelagu. Članovi Maguro tima snimak su objavili na društvenim mrežama, navodeći da ih je tokom ribolova iznenadila velika ajkula.

"Nismo bili jedini na moru", napisali su uz snimak, opisujući susret sa predatorom koji se pojavio u neposrednoj blizini njihovog plovila.

Prema njihovim navodima, riječ je o maku (Isurus oxyrinchus), a procjenjuju da je ajkula bila duža od tri metra.

"Da, ovo se dogodilo upravo ovdje, u Jadranskom moru, uz obalu Žirja u Hrvatskoj", naveli su članovi tima.

@maguroproshop 🎣 MAGURO TEAM went fishing today in Croatia, near the island of Žirje… and we weren’t the only ones out there. 🦈😳 We had a surprise visit from one seriously dangerous guest — a MAKO SHARK OVER 3 METERS LONG! 🔥🦈 Yes, this was right here in the Adriatic Sea, near Žirje, Croatia. 🇭🇷🌊 Fast, powerful, and definitely not the kind of fishing buddy you want swimming next to the boat. 😂 Beautiful to see such an incredible predator in the wild… but maybe check the water twice before jumping in around Žirje! 👀😂 JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE FOR MAGURO TEAM. 🎣🦈 #MaguroTeam #MakoShark #Žirje #Croatia #AdriaticSea ♬ izvorni zvuk - MaguroProShop

Procjenu dužine i identifikaciju vrste nije moguće nezavisno potvrditi samo na osnovu objavljenog snimka, ali ajkula na njemu zaista ostavlja utisak impresivnog primerka.

Mako je jedan od najbržih predatora u moru

Mako, poznat i kao kratkoperajni mako, prepoznatljiv je po vitkom i izrazito aerodinamičnom tijelu, šiljastoj njušci i tamnoplavoj boji leđa, dok mu je donji dio tijela svjetliji. Odrasli primjerci mogu da dostignu tri do četiri metra dužine, a ženke su po pravilu veće od mužjaka.

Riječ je o izuzetno brzom grabljivcu. Mako se smatra najbržom vrstom ajkule, a može da dostigne brzinu od oko 70 kilometara na sat. Takve sposobnosti omogućavaju mu da lovi brze ribe poput tuna i sabljarki.

Poznat je i po tome što može da iskače visoko iz mora, zbog čega je posebno cijenjen, ali i izazovan među sportskim ribolovcima. Članovi Maguro tima susret su opisali sa dozom humora, ističući da takav morski "gost" nije baš onakav kakvog bi ribolovci poželeli u blizini svog plovila.

"Brz, snažan i definitivno nije vrsta prijatelja kojeg želite da vreba pored broda", napisali su.

Istovremeno su poručili da je uvijek posebno iskustvo videti ovakvog predatora u njegovom prirodnom staništu, uz šaljivu napomenu da bi prije kupanja u okolini Žirja ipak trebalo dobro pogledati prema moru.

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