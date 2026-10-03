Od Hipotekarne banke do sjedišta predsjednika: Otvorena izložba o 90 godina Palate Republike Srpske (FOTO)

U Banjaluci je danas ispred Palate Republike Srpske otvorena izložba "Kroz vrata vremena - Od Hipotekarne banke do Palate Republike", koja svjedoči o istorijskom razvoju, arhitektonskoj i društvenoj ulozi jednog od najprepoznatljivijih banjalučkih zdanja.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas u Banjaluci da Palata Republike nije samo zdanje koje pamti prošlost, već obilježje institucionalne snage Republike Srpske i jasan znak da je ova zemlja, kao i njena Palata, sazdana da traje.

Karan je rekao da je izložba "Kroz vrata vremena - Od Hipotekarne banke do Palate Republike" posvećena značajnom jubileju, devedeset godina od izgradnje Palate Republike, zdanja koje je tokom svoje duge istorije postalo jedan od prepoznatljivih simbola Banjaluke i Republike Srpske.

"Ovo je priča o vremenu i ljudima, o gradu i njegovom razvoju, kao i o institucijama koje su kroz različite epohe ostavljale trag u njegovom životu", rekao je Karan na otvaranju izložbe ispred Palate Republike.

Prema njegovim riječima, već devet decenija Palata stoji u srcu Banjaluke, svjedočeći o istorijskim promjenama i različitim državnim i društvenim sistemima.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Isto tako, naglasio je on, svjedoči i o razvoju grada koji je tokom 20. vijeka izrastao u najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, politički, kulturni, univerzitetski i privredni centar.

"Zajedno sa drugim reprezentativnim zdanjima, Palata pripada arhitektonskoj cjelini koja je obilježila jednu od najznačajnijih etapa u razvoju grada i oblikovala njegovo prepoznatljivo lice. To je bilo vrijeme u kojem je Banjaluka dobijala monumentalne javne građevine i temelje modernog gradskog središta", istakao je Karan.

Karan je naveo da zato u Palati Republike možemo prepoznati mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti Banjaluke.

"Njena vrijednost nije samo u arhitekturi, stubovima i skulpturama koje joj daju posebnu ljepotu. Ona je i u priči koju ovo zdanje nosi, o gradskom razvoju, arhitektonskom nasljeđu, institucijama i generacijama koje su u njemu radile i stvarale", naglasio je Karan.

Karan je dodao da danas Palata ima posebno mjesto u institucionalnom životu Republike Srpske, ali njen značaj prevazilazi njenu savremenu funkciju.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Ona je preživjela promjene epoha i sistema, istorijske potrese, a danas je simbol suvereniteta, snage i moći Republike Srpske kao sjedište institucije Predsjednika Republike. Njen prag prelaze prijatelji Republike Srpske, državnici i delegacije iz čitavog svijeta, jer je ona mjesto gdje se Republika Srpska predstavlja kao ozbiljan, dostojanstven i nepokolebiv činilac. Iz Palate šalju se poruke o našoj slobodi, našoj državnosti i našoj odlučnosti da opstanemo i trajemo", poručio je Karan.

Zato ona danas, dodao je Karan, nije samo zdanje koje pamti prošlost, već obilježje institucionalne snage Republike Srpske i jasan znak da je ova zemlja, kao i njena Palata, sazdana da traje.

Karan je rekao da 90 godina jedne građevine govori o njenoj trajnosti, ali i o odnosu jednog društva prema sopstvenom nasljeđu.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Sa poštovanjem se danas prisjećamo generacija koje su Palatu projektovale, gradile i čuvale. Njihov rad obavezuje i nas da ovo zdanje sačuvamo i unaprijedimo i dostojno predamo onima koji dolaze poslije nas. Odnos prema kulturnom i arhitektonskom blagu nije samo odnos prema prošlosti, to je odnos prema sopstvenom identitetu i prema budućnosti", rekao je Karan.

On je napomenuo da je ova izložba prilika da se podsjetimo odakle dolazimo, da sačuvamo uspomenu na vrijeme u kojem je Palata nastala i da sagledamo kako je jedno zdanje, zajedno sa svojim narodom, prolazilo kroz decenije istorije.

"Neka Palata Republike i u vremenu koje dolazi ostane simbol naše državnosti i mjesto koje povezuje istoriju i savremenost, nasljeđe i razvoj, tradiciju i budućnost", rekao je Karan.

Postavku izložbe građani će ispred Palate Republike moći pogledati tokom vikenda, a nakon toga biće postavljena u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti od ponedjeljka do četvrtka, u periodu od 9.00 do 12.00 časova.

(Srna/Mondo)