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Nova faza ruskih napada na Kijev: Pogođen i Sjeverni most, blokiran saobraćaj preko Dnjepra (Video)

Nova faza ruskih napada na Kijev: Pogođen i Sjeverni most, blokiran saobraćaj preko Dnjepra (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U učestalim ruskim napadima dronovima na ključnu infrastrukturu Kijeva pogođen je i Sjeverni most, čime je paralisan saobraćaj između dvije obale Dnjepra i dodatno eskalirala kriza u glavnom gradu Ukrajine.

Napad na mostove u Kijevu: Rusija udarila na ključne saobraćajnice preko Dnjepra Izvor: X/Maria Avdeeva

Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Time su se pojačali ruski udari na ključnu infrastrukturu glavnog grada Ukrajine.

Kličko je objavio da su u napadu u subotu ujutro na Sjevernom mostu oštećeni kolovoz i kontaktna mreža za trolejbuse. Napad je uslijedio nakon što je od četvrtka ruskim dronovima više puta gađan i Južni most.

Ta dva ključna mosta povezuju istočni i zapadni dio Kijeva i do ove nedelje nisu bili ciljevi napada, što ukazuje na novu fazu u ruskim operacijama. Kličko je jutros na Telegramu napisao: "Pogođen je Sjeverni most. Hitne službe su na terenu". Dodao je da je saobraćaj na mostu sa lijeve na desnu obalu trenutno blokiran.

Četvrti udar na ključne mostove u dva dana

Prve eksplozije odjeknule su nešto posle 6:30 ujutro, neposredno nakon što su uzbune označile približavanje dronova glavnom gradu. Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju snažnu detonaciju na mostu u trenutku dok su preko njega prolazila civilna vozila, a puni razmjeri štete na samoj konstrukciji još se utvrđuju.

Bio je to već četvrti udar na kijevske mostove u posljednja dva dana. Tokom napada na Južni most u četvrtak samo je brza reakcija spriječila tragediju. Vozač podzemne željeznice uočio je dron u obrušavanju, naglo ubrzao kompoziciju i uspio da izvuče pun voz putnika iz zone udara sekundu pre eksplozije.

Udar

Zbog napada na Južni most, odbrambeno veće Kijeva u petak je održalo hitan sastanak. Kličko je nakon sastanka izjavio da je grad u "veoma dramatičnoj situaciji" jer Moskva gađa "kritičnu infrastrukturu, logistiku, stambene zgrade" i druge važne objekte.

Putin kaže da je napad na mostove u glavnom gradu Ukrajine "odgovor"

Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja, iako je Moskva prva počela sa takvom vrstom udara. Nakon napada na Južni most u četvrtak, putnici iz podzemne željeznice opisali su kako je prašina od udarnog talasa prodrla u vagone kroz ventilaciju.

Linije metroa bile su privremeno zatvorene, ali je drumski saobraćaj kasnije ponovo uspostavljen. Slični prekidi zabilježeni su i u petak nakon novih napada.

Strateške arterije grada

Oba pogođena mosta ključne su saobraćajne arterije preko Dnjepra kojima svakodnevno prolaze desetine hiljada ljudi. Južni most, završen 1990. godine, najviši je prelaz u Kijevu i osim automobilske saobraćajnice prema aerodromu Borispolj i linije metroa nosi i strateške instalacije, gasovod visokog pritiska i glavne energetske kablove.

Saobraćaj je na njemu iz bezbjednosnih razloga bio strogo ograničen još od početka invazije 2022. godine. Vazduhoplovni stručnjak i bivši inženjer Antonova Konstantin Krivolap ističe za Kijev independent da ruski cilj najvjerovatnije nije potpuno rušenje masivnih mostova, jer je to sa raspoloživim oružjem gotovo neizvodljivo.

"Uništiti ovakav most eksplozivnim punjenjem od 50 kilograma, čak i sa bojevom glavom prilagođenom za čelične konstrukcije, grubo je pretjerivanje. To je praktično nemoguće; za most ove veličine takvi su udari poput uboda komarca", objasnio je Krivolap, dodavši da je pravi cilj Moskve da paralizuje saobraćaj, prekine logistiku i stvori stalni psihološki pritisak na stanovnike Kijeva.

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