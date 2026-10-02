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Tragedija u Turskoj: Pet rudara poginulo u urušavanju rudnika, uhapšen generalni direktor

Tragedija u Turskoj: Pet rudara poginulo u urušavanju rudnika, uhapšen generalni direktor

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Pet rudara poginulo je u urušavanju rudnika na zapadu Turske, izjavio je ministar energetike Alpaslan Bajraktar.

Tragično urušavanje kopa u Turskoj: Spasioci izvukli preživjele, pet rudara izgubilo život Izvor: Shutterstock

Bajraktar je napisao na "Iksu" da je ukupno sedam rudara zarobljeno ispod ruševina.

Dvojica su spasena iz rudnika u okrugu Soma, u provinciji Manisa. Jedan je prebačen u bolnicu, a drugi pušten kući, rekao je on.

Nesreća se dogodila juče, a uzrok urušavanja još nije poznat, javila je agencija Anadolija.

Agencija prenosi da je danas privedeno devet osumnjičenih, uključujući generalnog direktora rudnika.

Soma je bila mjesto najsmrtonosnije katastrofe u istoriji turskog rudarstva. U maju 2014. godine rudarski kop je bio zahvaćen plamenom i ugljen-monoksidom, a poginuo je 301 rudar.

Katastrofa je izazvala proteste protiv vlasti i operatera rudnika.

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Tagovi

Turska rudnik

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