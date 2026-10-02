Protest i peticija sa 3.000 potpisa u Bileći: Mještani protiv solarne elektrane, opština traži izmjene

Mještani nekoliko bilećkih sela protestvovali su danas ispred Opštinske uprave, nezadovoljni planovima za izgradnju solarne elektrane "Bileća jedan".

Izvor: Sanja Babić/Srna

Mještanin sela Podosoje Novo Šešlija rekao je novinarima da je protiv izgradnje jer ima 35 krava koje su sedam mjeseci na ispaši na lokalitetima sela na kojima je planirana izgradnja elektrane.

On je dodao da neće odustati od protesta jer u njegovom selu ima oko 60 ljudi koji se bave stočarstvom i imaju dosta krava, a uz to su se i kreditno zadužili da bi proširili bavljenje stočarstvom.

Mještatin sela Čepelica Mićo Dželetović izjavio je da je mnogo ljudi vezano za to područje gdje bi trebalo da se gradi elektrana.

"To je naša Vojvodina i tu naša stoka ide na ispašu. Dosta mladih ljudi je odlučilo da se bavi stočarstvom i da ostane na selu da živi. Uložili su farme", rekao je Dželetović.

Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin istakao je da ova lokalna zajednica u posljednje dvije godine nije dala pozitivno mišljenje o izgradnji te solarne elektrane.

On je dodao da je za vrijeme prethodne vlasti 2023. godine pokrenuta inicijativa za izgradnju te solarne elektrane, kada je dato neko pozitivno mišljenje i čak je tada bila mnogo većeg kapaciteta.

Parežanin je naglasio da je opština sada napisala mišljenje koje će uputiti nadležnima sa četiri stavke koje nisu u skladu sa pocedurama, a neke od tih stavki su da ima dosta privatnog vlasništva na području na kojem je planirana solarna elektrana.

On je naveo da je među stavkama traže od Oružanih snaga BiH saglasnost za strelište koje je u blizini, kao i da se iz plana solarne elektrane izuzme gradska deponija i da paneli ne budu vidljivi iz grada.

"Dok se ne riješe ove stvari, ne možemo dati nikakvo mišljenje o solarnoj elektrani i opština sa ovim nema ništa", izjavio je Prežanin, te dodao da 3.000 potpisa peticije protiv izgradnje solarne elektrane ukazuje da stvari treba rješavati.