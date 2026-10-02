Od naredne godine: Austrijska firma otvara fabriku čokolade u Gradišci

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je danas da će austrijska firma "Stiks" (STYX Naturcosmetic GmbH") na području Gradiške otvoriti preduzeće koje će se, između ostalog, baviti proizvodnjom čokolade.

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Klokić je rekao da je vlasnik austrijske firme Volfgang Stiks već pokrenuo inicijativu i osnovao firmu u Srpskoj s ciljem da gradi pogon u Gradišci, a vrijednost investicije je oko milion KM.

"Cilj je da izabere građevinsku firmu koja će obaviti radove", rekao je Klokić novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa Stiksom.

On je dodao da će Gradska uprava Gradiške, kao i resorno ministarstvo, obezbijediti sve što je potrebno da se ubrza realizacija ove investicije.

"Proizvodi ove firme su 100 odsto organski i na prirodnoj bazi. Dakle, siguran sam da će i naši domaći proizvođači moći uspješno da sarađuju sa ovom firmom. Očekujem da će ova firma već od naredne godine početi proizvodnju u punom kapacitetu", rekao je Klokić.

Stiks je rekao da će njegova firma na ovim prostorima za početak proizvoditi čokoladu.

"Mi to pravimo i u Austriji, a ovdje ćemo to raditi sa lokalnim sastojcima. Namjeravamo da se u naredne dvije godine zaposlimo najmanje 10 radnika i znatno investiramo", istakao je Stiks.

On je naglasio da će njegova firma u Srpskoj otvoriti i distributivni centar za svoje proizvode za cijeli prostor bivše Jugoslavije.

"Imamo pozitivnu saradnju sa resornim ministarstvom i lokalnim vlastima u Gradišci koji su nam obezbijedili odlične uslove za poslovanje", rekao je Stiks.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izrazio je zadovoljstvo ovom investicijom, navodeći da je ova lokalna zajednica otvorena i odlično osposobljena za nova domaća i strana ulaganja.

"Gospodin Stiks će graditi firmu u Novoj Topoli i imaće našu maksimalnu podršku", rekao je Adžić i dodao da je u Topoli realizovano čak 12 investicija i na osnovu toga zaposleno oko 1.200 radnika.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović rekao je da su svesrdno pomogli ovu investiciju.

"Drago nam je što se ova i brojne druge austrijske investicije sve više realizuju kod nas jer privrednicima omogućavamo dobre uslove za poslovanje. Austrija je sve više zainteresovana za ekonomsku saradnju sa Srpskom", rekao je Filipović.