logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slatki kriminal: Kamion sa 12 tona čokolade nestao u Evropi

Slatki kriminal: Kamion sa 12 tona čokolade nestao u Evropi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kamion sa 12 tona čokoladnih proizvoda kompanije "Kit ket" ukraden je tokom tranzita u Evropi, saopštio je portparol firme, koja je u vlasništvu švajcarskog prehrambenog giganta "Nestle".

Kamion sa 12 tona čokolade nestao u Evropi Izvor: Shutterstock

Portparol je rekao da je tovar, u kojem su bila 413.793 slatkiša, nestao prošle sedmice dok je prevožen između proizvodnih i distributivnih lokacija.

"Oduvijek smo podsticali ljude da se odvoje od `Kit keta`. Međutim, izgleda da su lopovi shvatili poruku previše doslovno i pobjegli sa više od 12 tona naše čokolade", dodao je on.

Portparol je upozorio da krađa može da dovede do nestašice `Kit keta` na policama uoči Uskrsa, prenio je AFP.

Ukradeni kamion je krenuo iz centralnog dijela Italije prema Poljskoj, s planom da usput obavi distribuciju čokolade.

"Kit ket" nije naveo gdje je tačno roba nestala, ali je potvrdio da još nisu pronađeni ni vozač ni kamion.

Kompanija je saopštila da je moguće pratiti ukradenu robu skeniranjem jedinstvenih serijskih kodova koji se nalaze na svakoj pločici.

"Ukoliko se tokom skeniranja pronađe podudaranje, aparat će automatski obavijestiti kompaniju da je riječ o ukradenom proizvodu", napominje se u saopštenju. 

(Srna)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ