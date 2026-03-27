Uhapšena jedna osoba: Banjalučka policija rasvijetlila krađu motocikla

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i juče uhapsili D.L. iz Banjaluke zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Prema saopštenju policije, D.L. se sumnjiči da je 19. marta, zajedno sa maloljetnim licem iz Banjaluke, u periodu od 12:50 do 20:00 časova otuđio motocikl marke „Piaggio Beverly“. Otuđeni motocikl je pronađen i vraćen vlasniku.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, dok se sve mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju pod nadzorom tužioca za maloljetnike, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Policija apeluje na građane da prijavljuju sumnjive aktivnosti kako bi se spriječila krađa imovine i osigurala sigurnost zajednice.

