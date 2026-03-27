Uhapšena jedna osoba: Banjalučka policija rasvijetlila krađu motocikla

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i juče uhapsili D.L. iz Banjaluke zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.
Prema saopštenju policije, D.L. se sumnjiči da je 19. marta, zajedno sa maloljetnim licem iz Banjaluke, u periodu od 12:50 do 20:00 časova otuđio motocikl marke „Piaggio Beverly“. Otuđeni motocikl je pronađen i vraćen vlasniku.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, dok se sve mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju pod nadzorom tužioca za maloljetnike, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
