Lopovi više nemaju šanse sa iPhone telefonima: Evo kako radi zaštita koju Apple uvodi svima

Vensa Kerkez
Sa iOS 26.4 ažuriranjem Stolen Device Protection postaje automatski uključen na svim iPhone uređajima.

Apple sa iOS 26.4 ažuriranjem donosi veliku promjenu koja će biti veoma važna za sve korisnike iPhone uređaja. Funkcija Stolen Device Protection više neće biti opciona, kao što je to trenutno slučaj, već će se automatski uključiti čim instalirate novu verziju sistema.

Drugim riječima, čak i ako nikada niste aktivirali ovu opciju, iOS 26.4 će to uraditi umjesto vas, a na vama će biti da li ćete željeti ručno da je isključite.

Stolen Device Protection je predstavljen početkom 2024. godine kao dodatni sloj zaštite u slučaju krađe telefona. Od starta je bio opcionalan, jer uvodi dodatne bezbjednosne korake koji nekim korisnicima mogu djelovati nepraktično.

Prema navodima MacRumors-a, Apple sada menja pristup. Kompanija očigledno procjenjuje da su bezbjednosne prednosti važnije od potencijalnih kompromisa u svakodnevnom korišćenju.

U Apple-ovim dokumentima za podršku navodi se:

Sa Stolen Device Protection funkcijom, neke opcije i radnje imaju dodatne bezbjednosne zahtjeve kada se vaš iPhone nalazi van poznatih lokacija, kao što su vaš dom ili posao. Ovi zahtjevi pomažu da se spriječi da neko ko je ukrao vaš iPhone i zna vaš pristupni kod izvrši ključne promjene na vašem nalogu ili uređaju".

U praksi će Face ID i Touch ID igrati veliku ulogu, a to znači da lopov koji zna vaš PIN više neće moći lako da promijeni lozinku naloga, isključi Find My ili pristupi osjetljivim podacima. Biometrija postaje obavezna za ključne radnje.

Za najosetljivije izmjene uvedeno je i bezbjednosno vremensko odlaganje.

Kako je ova funkcija, predstavljena u iOS 17.3 verziji sistema, bila u potpunosti opciona, većina korisnika je vjerovatno nikada nije ni uključila, niti znala da postoji. Sa iOS 26.4 situacija se mijenja iz korena. Zaštita od krađe postaje standard, a ne dodatna opcija.

iphone Apple zaštita krađa

