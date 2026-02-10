iPhone 15 i iPhone Air po super cijenama u m:tel ponudi

Pravi izbor za sve ljubitelje Apple tehnologije

Izvor: m:tel PR

Idealan je trenutak da odaberete svoj novi iPhone po odličnoj cijeni!

Vrhunski iPhone 15 nudi prepoznatljivu Apple pouzdanost, fantastičan ekran i moćnu kameru od 48 MP, koja će sve vaše trenutke za pamćenje smjestiti u album savršenih fotografija. Snažni A16 Bionic čip omogućava izuzetnu brzinu, stabilnost i fluidan rad, a brojne napredne mogućnosti podižu korisničko iskustvo na viši nivo

Iskoristite posebnu ponudu sa mjesečnom ratom već od 7,62 KM, i obradujte sebe ili dragu osobu savršenim poklonom - iPhone 15.

Najtanji iPhone ikad, sa snagom Pro klase, iPhone Air je nevjerovatno lagan i zapanjujuće snažan. Ovaj model dolazi uz Pro performanse i sa najnaprednijim grafičkim procesorom do sada, hiperbrzim A19 Pro koji omogućava glatko izvršavanje i najzahtjevnijih zadataka kao i uživanje u vrhunskim igricama.

Tradicija fotografija koje korisnici obožavaju se nastavlja, sa iPhone Air stigla je i nova kam-era! Moćni 48 MP Fusion sistem funkcioniše kao više naprednih kamera u jednoj, od ultra detaljnih fotografija do 2x zuma bez gubitka kvaliteta.

Uz Apple Intelligence funkcije, svakodnevnica je pametnija, brža i jednostavnija, zato potražite iPhone Air u m:tel ponudu sa mjesečnom ratom već od 21,53 KM.

Neodoljive iPhone 15 i iPhone Air telefone potražite u m:tel ponudi i uživajte sa stilom u naprednoj tehnologiji.

