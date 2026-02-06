logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel App takmičenje u najvećem izdanju do sada: 60 aplikacija iz 20 gradova i 27 škola

m:tel App takmičenje u najvećem izdanju do sada: 60 aplikacija iz 20 gradova i 27 škola

Izvor Promo
0

Srednjoškolci širom BiH još jednom pokazali snažan IT potencijal

m:tel App takmičenje u najvećem izdanju do sada Izvor: m:tel PR

Deveti ciklus m:tel App takmičenja za srednjoškolce iz Bosne i Hercegovine obilježio je najveći odziv do sada, sa rekordnim brojem pristiglih aplikacija za mobilne uređaje, što dodatno potvrđuje da naši mladi imaju znanje, kreativnost i snažnu motivaciju da razvijaju digitalna rješenja koja donose stvarne koristi zajednici.

Na ovogodišnji ciklus takmičenja pristiglo je 60 aplikacija, koje dolaze iz 20 gradova i 27 srednjih škola, a na njihovom razvoju radilo je ukupno više od 160 učenika i mentora. Kroz praktičan rad na razvoju aplikacija, učenici su imali priliku da svoje ideje pretvore u konkretna rješenja, uz podršku svojih profesora kao mentora.

Krajem februara, sve pristigle aplikacije biće predstavljene i ocijenjene na državnom nivou, uz transparentan online proces i mogućnost da svaki tim prezentuje svoj rad pred stručnim žirijem.

Pet najboljih timova osvojiće vrijedne nagrade i steći priliku da nastave takmičenje na regionalnom nivou, u konkurenciji najboljih timova iz Srbije i Crne Gore. Ovogodišnji Regionalni App izazov biće održan u martu u Banjaluci, a domaćin ovog prestižnog događaja biće kompanija m:tel.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel app izazov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS