Naručite HONOR Magic8 Lite sa vrijednim poklonima

Neuništivi telefon u m:tel preorder ponudi

Izvor: m:tel

Stvoren da traje, HONOR Magic8 Lite na prvi pogled osvaja prefinjenim dizajnom, a zatim dokazuje da se prava snaga, pored tehničkih mogućnosti, ogleda u izdržljivosti i spremnosti za sve izazove svakodnevnog života.

Robustan i gotovo neuništiv, HONOR Magic8 Lite donosi novu generaciju zaštite od padova zahvaljujući ultra-čvrstom kaljenom staklu koje efikasno amortizuje udarce.

Uz ovaj uređaj aktivni korisnici mogu zaboraviti na česta punjenja, HONOR Magic 8 Lite nudi fantastičnu bateriju od 7500 mAh, dovoljnu za tri dana korištenja.

Veliki, svijetli AMOLED ekran svaki video sadržaj pretvara u pravo uživanje, a svim ljubiteljima fotografije, telefon nudi 108 MP AI kameru sa optičkom stabilizacijom i naprednim AI alatima za uređivanje.

Sjajni HONOR Magic8 Lite naručite u m:tel preorder ponudi uz vrijedne poklone: Air Fryer friteza na vrući vazduh, kao i 12 mjeseci 360° garancije u slučaju oštećenja i prodora tečnosti.

Požurite, ova ponuda vrijedi do 28. februara ove godine!

Izaberite novu definiciju vrhunske tehnologije i izdržljivosti, naručite HONOR Magic8 Lite u m:tel ponudi sa odličnim poklonima!

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite na 0800 50 000.