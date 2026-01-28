logo
Novo u m:tel-u! Velika outlet ponuda telefona vrhunskih brendova

Novo u m:tel-u! Velika outlet ponuda telefona vrhunskih brendova

Autor Dragana Božić
0

Telefone sa outlet oznakom potražite u m:tel web shop-u

m:tel outlet ponuda Izvor: m:tel

Iskoristite odličnu priliku i potražite svoj novi telefon u velikoj m:tel outlet ponudi!

Po sniženim cijenama dostupno vam je oko 60 različitih modela telefona vrhunskih brendova Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei i drugih, namijenjenih privatnim kao i poslovnim korisnicima.

Od praktičnih uređaja za svakodnevnu upotrebu do naprednih pametnih telefona visoke klase, u bogatom izboru lako ćete pronaći model koji odgovara vašem stilu i potrebama.

Kompletnu ponudu telefona označenih outlet oznakom pogledajte u m:tel web shop-u.

Izaberite svoj novi telefon već danas! Ponuda važi do 27. aprila ove godine ili do isteka zaliha.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba, najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite na 0800 50 000.

(m:tel)

