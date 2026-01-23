logo
m:tel TV preporuke: Filmski naslovi koje vrijedi pogledati

m:tel TV preporuke: Filmski naslovi koje vrijedi pogledati

Izvor Promo
0

Film „Oproštaj“ je odlično dramsko ostvarenje, a možete ga pogledati u subotu, 24. januara na TV HBO 3 u 23.54 časova.

m:tel TV preporuke Izvor: m:tel

Ralf Fajns i Džesika Častejn glume bogat bračni par iz Londona koji juri kroz marokansku pustinju da bi stigli na raskošnu vikend-zabavu starog prijatelja. Međutim, tragična nesreća postavlja scenu za sukob kultura prepun tenzija.

TV kanal Pink Romance nam je, po običaju, pripremio sjajnu komediju. Film „Dadilja na tajnom zadatku“ na programu je u nedjelju, 25. januara u 17 časova.

Nakon što je razotkrila prijetnju monarhiji, oficirka MI5, Kler Čempion, odlazi na tajni zadatak u Kensingtonsku palatu kao kraljevska dadilja. Između Kler i princa Kolina vrcaju iskre, ali komplikacije nastaju kada ona pogrešno posumnja da je umiješan u zavjeru protiv prijestonice.

Izvor: m:tel

Pirs Brosnan i Semjuel Džekson tumače glavne uloge u avanturističkom filmu „Đavolje trojstvo“, koji će biti emitovan u utorak, 27. januara u 21.50 časova na FilmBox Premium.

U burnoj Montani 1870-ih, osuđenik Ajzak Brodvej pred pogubljenje povjerava otuđenom sinu Henriju nemoguć zadatak: da ubije čovjeka koji ga je lažno optužio. Henrijeva potraga vodi ga u zabačeni grad Triniti, gdje se zatiče između pravednog šerifa Gabrijela Dava i tajanstvenog stranca po imenu Sent Kristofer.

Izvor: m:tel

Sredina iduće sedmice, srijeda 28. januar, rezervisana je za još jedno dramsko ostvarenje. Film „Na brzim konjima“ možete pogledati na TV HBO 2 u 23.23 časova.

Mjurijel i njen muž Li spremaju se da započnu novi, blistav život, koji se iznenada preokreće dolaskom Lijevog brata. Mjurijel započinje tajni život, kockajući se na trkama konja i otkrivajući ljubav za koju nikad nije vjerovala da je moguća.

Izvor: m:tel

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

